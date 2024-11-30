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Магнитные бури: прогноз на выходные, 30 ноября и 1 декабря

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США дал прогноз на активность Солнца и геомагнитное поле на 30 ноября и 1 декабря 2024 года. Об этом сообщает БЕЛТА.

Геомагнитные бури оцениваются по степени их интенсивности с использованием К-индекса, который варьируется от 2 до 9. Чем выше этот показатель, тем значительнее буря, а также ее воздействие на технику и здоровье людей.

Буря, бушевавшая в пятницу, немного ослабнет к субботе, 30 ноября. Прогнозируется К-индекс на уровне 4 (желтый уровень), что указывает на незначительную солнечную активность, не несущую опасности для метеозависимых людей.

В воскресенье, 1 декабря, магнитосфера полностью стабилизируется.

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