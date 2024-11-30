ЦЕРН прекратила сотрудничество с научными институтами России и Белоруссии

ЦЕРН прекратила сотрудничество с научными институтами РФ и Белоруссии. С 1 декабря ученые, связанные с российскими организациями, не будут допущены к объектам. Им также придется сдать французские и швейцарские виды на жительство. Как подчеркивали в ЦЕРН, совместную работу приостановили после начала СВО, а нынешнее решение — «более формальное». По словам президента «Курчатовского института», россиянам предлагали работать в международном статусе, но те отказались. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».