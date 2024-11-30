Какие фильмы выходят в кино и онлайн в декабре 2024 года

Драма Паоло Соррентино о женщине Партенопе, рожденной в неаполитанском море в 1950 году, — ее любви к родному городу (который раньше носил имя Партенопы — сирены, что безуспешно пыталась очаровать Одиссея и покончила с собой) и его ярким обитателям. В главной роли снялись звезда «Конформиста» Стефания Сандрелли и дебютантка Селеста Далла Порта, также в актерский состав вошел Гэри Олдмен.