Какие фильмы выходят в кино и онлайн в декабре 2024 года

Первая часть мюзикла «Злая», повторный прокат «Амадея» Милоша Формана и «Ариэтти из страны лилипутов» Хиромасы Ёнэбаяси, реюнион создателей «Форреста Гампа», байопик Робби Уильямса (но вместо певца — обезьяна), постапокалиптика с Юрием Колокольниковым, киносказка про домовенка Кузю и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в декабре, и рассказывает о самых интересных.
«Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked), реж. Джон М. Чу.
Где и когда смотреть: в кино — с 30 ноября*
Киноадаптация мюзикла Стивена Шварца и Уинни Хольцман «Злая», переосмысляющего фильм Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз» и оригинальный роман Лаймена Баума. В центре сюжета — две девушки из страны Оз: Эльфаба, которая впоследствии стала Злой Ведьмой Запада, и Глинда, будущая Добрая Ведьма Севера. Главные роли в картине исполнили певицы Синтия Эриво и Ариана Гранде. Релиз второй части «Злой» запланирован на следующий год.
«Ариэтти из страны лилипутов» (Karigurashi no Arietti), реж. Хиромаса Ёнэбаяси.
Где и когда смотреть: в кино — с 5 декабря.
Мультфильм Хиромасы Ёнэбаяси, ученика Хаяо Миядзаки, снятый по сценарию мастера. В центре сюжета — девочка-дюймовочка из числа лилипутов, что живут в стенах и полах человеческих домов, которая становится подругой соседского мальчика.
«Возвращение Одиссея» (The Return), реж. Уберто Пазолини.
Где и когда смотреть: в кино — 5 декабря.
Вольная экранизация поэмы Гомера «Одиссея». По сюжету постаревший Одиссей (Рэйф Файнс), ветеран Троянской войны, спустя 20 лет возвращается на берега родного острова Итака и теперь должен заняться спасением жены Пенелопы (Жюльет Бинош) и сына Телемаха (Чарли Пламмер).
«Безмолвное братство» (The Order), реж. Джастин Курзель.
Где и когда смотреть: в кино — с 5 декабря.
Криминальный триллер про агента ФБР, который охотится на группировку террористов-неонацистов в США 1980-х. Главные роли в картине исполнили Джуд Лоу, Николас Холт и Тай Шеридан.
«Дикий алмаз» (Diamant brut), реж. Агат Ридингер.
Где и когда смотреть: в кино — с 5 декабря.
Драма дебютантки Агат Ридингер из основного конкурса Канн-2024. В центре сюжета — 19-летняя Лиана, которая живет на юге Франции со своей матерью. Одержимая стремлением к красоте и славе, девушка проходит кастинг в реалити-шоу «Чудо-остров».
«Арман» (Armand), реж. Хальвдан Ульман Тёндель.
Где и когда смотреть: в кино — с 5 декабря.
Триллер со звездой «Худшего человека на свете» Ренате Реинсве, взявший приз за лучший дебют на последнем Каннском фестивале. Сюжет крутится вокруг предполагаемой драки двух шестилетних мальчиков, после которой родителей вызывают в школу.
«Амадей» (Amadeus), реж. Милош Форман.
Где и когда смотреть: в кино — с 12 декабря.
Повторный прокат драмы Милоша Формана о противостоянии композиторов Антонио Сальери (Ф. Мюррей Абрахам) и Вольфганга Амадея Моцарта (Том Халс).
«Тогда. Сейчас. Потом» (Here), реж. Роберт Земекис.
Где и когда смотреть: в кино — с 12 декабря.
Актер Том Хэнкс, актриса Робин Райт, режиссер Роберт Земекис, сценарист Эрик Рот, оператор Дон Берджесс и композитор Алан Сильвестри воссоединяются впервые за 30 лет с выхода фильма «Форрест Гамп». Картина посвящена событиям и обитателям одного участка земли — от далекого прошлого до XXI века.
«Три кота. Зимние каникулы», реж. Дмитрий Высоцкий.
Где и когда смотреть: в кино — с 12 декабря.
Новогодний полный метр по мультсериалу «Три кота». В новой ленте озорные Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями и дедушкой отправляются в Северландию, где их бабушка занимается научной деятельностью.
«Ручная кладь» (Carry-On), реж. Жауме Кольет-Серра.
Где и когда смотреть: на Netflix — с 13 декабря.
Экшн-триллер про сотрудника Администрации транспортной безопасности (Тэрон Эджертон), которого шантажом пытаются заставить пропустить опасный пакет на борт рождественского рейса.
«Домовенок Кузя», реж. Виктор Лакисов.
Где и когда смотреть: в кино — с 19 декабря.
Экранизация сказок Татьяны Александровой о домовенке Кузе, спродюсированная братьями Андреасян. По сюжету герой сбегает от Бабы-Яги и оказывается в квартире девочки Наташа. Чтобы вернуться в волшебный мир, Кузе необходимо отыскать сундучок, исполняющий желания. Домовенка и его друга Нафаню озвучили Сергей Бурунов и Гарик Харламов, в актерский состав ленты вошли Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова и Евгения Малахова.
«Елки 11», реж. Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов и Егор Чичканов.
Где и когда смотреть: в кино — с 19 декабря.
Очередная часть праздничной франшизы, запущенной Тимуром Бекмамбетовым. К исполнению роли дяди Юры вернулся Дмитрий Нагиев, также в проекте снялся звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев.
«Партенопа» (Parthenope), реж. Паоло Соррентино.
Где и когда смотреть: в кино — с 26 декабря.
Драма Паоло Соррентино о женщине Партенопе, рожденной в неаполитанском море в 1950 году, — ее любви к родному городу (который раньше носил имя Партенопы — сирены, что безуспешно пыталась очаровать Одиссея и покончила с собой) и его ярким обитателям. В главной роли снялись звезда «Конформиста» Стефания Сандрелли и дебютантка Селеста Далла Порта, также в актерский состав вошел Гэри Олдмен.
«Быть лучше: История Робби Уильямса» (Better Man), реж. Майкл Грейси.
Где и когда смотреть: в кино — с 26 декабря.
Байопик певца и экс-участника Take That Робби Уильямса с нюансом — вместо артиста в кадре фигурирует компьютерная обезьяна, озвученная Робби Уильямсом. Режиссер — постановщик «Величайшего шоумена» Майкл Грейси.
«Последний ронин», реж. Макс Шишкин.
Где и когда смотреть: в кино — с 26 декабря.
Полнометражный дебют клипмейкера и режиссера Макса Шишкина — приключенческая постапокалиптика о союзе одинокого странника (Юрий Колокольников) и своенравной тинейджерки (Диана Енакаева), вставших на путь мести.
«Иван Царевич и Серый Волк 6», реж. Дарина Шмидт и Константин Феоктистов.
Где и когда смотреть: в кино — с 26 декабря.
Очередная часть франшизы студии «Мельница» о приключениях Ивана Царевича, Серого Волка и Василисы. В новой ленте Иван и его верные друзья едут представлять Тридевятое царство на волшебной выставке чудес.
* Фильм планируется демонстрировать нелегально в рамках «предсеансового обслуживания».