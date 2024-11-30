«Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса». Синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря

Специалист уточнил, что в середине недели за погоду в Беларуси будут отвечать атмосферные фронты с Балтики. Погода будет облачной, пройдут осадки различной интенсивности. Ветер ожидается юго-западный, порывистый. Ночью и утром возможен слабый гололед, на дорогах гололедица, а также туман. Во вторник, 3 декабря, в ночное время ожидается от −2 до +2 градусов, днем — от +1 до +4 градусов. В среду, 4 декабря, в дневное время прогнозируется от +1 до +4 градусов.