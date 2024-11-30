Стало известно, какие K-pop-группы наиболее популярны в России

Об этом рассказала Мария Зарецкая, основательница The Staff Event — концертного агентства, которое занимается организацией K-pop-мероприятий.
Зарецкая также отметила, что на ее взгляд бойзбэнды пользуются большей популярностью, передает НСН.
Тем не менее Анастасия Зубарева, возглавляющая Aigoo Russia, отметила, что мужские группы интересуют поклонников K-pop постарше. Эксперт заявила, что «поколение соцсетей» отдает больше предпочтения именно женским коллективам — в частности, NewJeans, Blackpink и G (I)-dle. При этом спикер не смогла объяснить, почему так происходит.
Ранее в этом году вышла совместная работа казахстанского артиста TSOY и южнокорейского коллектива X: IN. Песня получила название Seoul — Moskva и увидела свет 25 октября.