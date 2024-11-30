Стало известно, какие K-pop-группы наиболее популярны в России

Тем не менее Анастасия Зубарева, возглавляющая Aigoo Russia, отметила, что мужские группы интересуют поклонников K-pop постарше. Эксперт заявила, что «поколение соцсетей» отдает больше предпочтения именно женским коллективам — в частности, NewJeans, Blackpink и G (I)-dle. При этом спикер не смогла объяснить, почему так происходит.