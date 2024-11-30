В Крыму появится Центр подготовки волонтёров

Об этом «Крым 24» сообщила исполнительный директор регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Республике Крым Мария Акуратова.
Она рассказала, что откроют центр подготовки к 80-летню Победы, в котором будут готовить волонтёров к мероприятиям.
По ее словам, первое мероприятие ученики-волонтеры посетят 3 декабря, в День Неизвестного солдата. Несмотря на то, что центр откроется позже, плодотворная целенаправленная работа по сохранению исторической памяти уже ведется.
Акуратова также уточнила, что центр будет функционировать на базе Ресурсного центра поддержки добровольчества в Симферополе.