В Okko и Start вышли заключительные серии «Молота ведьм»

Сериал «Волшебный участок» больше всего напоминает отечественный аналог комиксов Билла Уиллингема из цикла «Сказки», который стал основой для хитовой видеоигры The Wolf Among Us. Шоураннер Александр Носков («Капельник») упаковал знакомый всем с детства бестиарий, не ограниченный одними только славянскими выдумками, в бодрое городское фэнтези, так что Баба-яга тут оказывается вебкамщицей под домашним арестом, джинн — бухгалтером от бога, а жар-птица питает ТЭЦ. Большую часть времени «Волшебный участок» вполне успешно балансирует на грани умилительности и нелепости, а в отдельные моменты способен всерьез растрогать — ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.