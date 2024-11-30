В Okko и Start вышли заключительные серии «Молота ведьм»

Формально сериал «Сергий против нечисти» — старший брат «Волшебного участка», поскольку вышел на пару лет раньше, но в известном ряду он занимает место то ли среднего (и так и сяк), то ли младшего (вовсе был дурак). Герой Маякина довольно успешно расправляется в кадре с темными силами, но с чудовищными диалогами, кошмарным юмором и монструозными сюжетными линиями ничего поделать не может. Вооружившись аналогичной концепцией (славянский и не только фольклор плюс городское фэнтези) и аналогичным набором существ (Кощей, Баба-яга, Змей Горыныч, Жар-птица и так далее), что и «Волшебный участок», «Сергий против нечисти» уступает ему буквально по всем направлениям. А последний гвоздь в крышку своего гроба забивает англоязычным плейлистом в духе оригинальной трилогии «Последний богатырь». Что, конечно, обидно: на православного Ван Хельсинга очень хотелось бы посмотреть, но отца Сергия, пожалуй, лучше лишить сана.