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Более миллиона жителей Крыма привились от гриппа

В рамках проведения иммунизации населения от гриппа в Крыму прививку сделали более 1 млн человек.

Об этом «Крым 24» сообщила главный внештатный терапевт министерства здравоохранения РК Ольга Барило.

По её информации, необходимо привить не менее 65% граждан для выработки коллективного иммунитета.

Она отметила, что кампания подходит к окончанию. Вакцинация прошла успешно, побочных явлений не выявили.

Ранее сообщалось, что в Крыму ВИЧ-инфекция в юношеском, подростковом и детском возрасте стала фиксироваться гораздо реже.

Также с 2007 года ВИЧ-инфекция в Крыму вышла за пределы групп риска: половой путь передачи стал превалировать или был равен по количественному показателю случаям передачи через кровь.

здоровье