Более миллиона жителей Крыма привились от гриппа

Об этом «Крым 24» сообщила главный внештатный терапевт министерства здравоохранения РК Ольга Барило.
По её информации, необходимо привить не менее 65% граждан для выработки коллективного иммунитета.
Она отметила, что кампания подходит к окончанию. Вакцинация прошла успешно, побочных явлений не выявили.
Ранее сообщалось, что в Крыму ВИЧ-инфекция в юношеском, подростковом и детском возрасте стала фиксироваться гораздо реже.
Также с 2007 года ВИЧ-инфекция в Крыму вышла за пределы групп риска: половой путь передачи стал превалировать или был равен по количественному показателю случаям передачи через кровь.