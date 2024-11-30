В Благовещенском районе Башкирии появится новая автозаправка

В Благовещенском районе Башкирии компания «Газстройсервис» получит без торгов в аренду земельный участок для строительства автогазонаполнительной станции. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации республики и подписано Радием Хабировым.
Участок предназначен для реализации приоритетного инвестиционного проекта. Его площадь составляет 7,64 тыс. кв. м. Договор заключат с Минземимушества Башкирии.
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