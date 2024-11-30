Историческую усадьбу в центре Нижнего Новгорода продают за 12,4 млн рублей

Согласно информации, здание было построено в середине XIX века. Рядом с объектом расположены образовательный, промышленный и креативный кластер «Нижполиграф» и строящаяся станция метро. В 1860 году архитектор Иван Кострюков для крестьянки Авдотьи Савиновой создал проект здания, фасад которого выходил на новообразованную тогда площадь. Однако на рубеже 60-х — 70-х годов XIX века крестьянка решила построить новый, сохранившийся до наших дней.