Историческую усадьбу в центре Нижнего Новгорода продают за 12,4 млн рублей

Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба А. В. Савиновой» продают в Нижнем Новгороде за 12, 4 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Согласно информации, здание было построено в середине XIX века. Рядом с объектом расположены образовательный, промышленный и креативный кластер «Нижполиграф» и строящаяся станция метро. В 1860 году архитектор Иван Кострюков для крестьянки Авдотьи Савиновой создал проект здания, фасад которого выходил на новообразованную тогда площадь. Однако на рубеже 60-х — 70-х годов XIX века крестьянка решила построить новый, сохранившийся до наших дней.
Длительное время усадьба принадлежала Авдотье Савиновой. В конце 1880-х годов очередной собственник усадьбы вплотную к главному дому выстроил флигель. В советские годы усадьба была приспособлена под многоквартирный жилой дом.
Главный дом представляет собой двухэтажно здание площадью 317,7 кв. м, выполненное в стиле эклектики. Флигель представляет собой одноэтажное здание площадью 171,3 кв. м на цоколе.
Сейчас инвесторы могут подать заявку для участия в электронных торгах. Новый владелец должен в течение трех лет отреставрировать здание.