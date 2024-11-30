Ведущий Константин Смирнов станет диктором «Волгоград Арены»

Стало известно, кто станет диктором стадиона «Волгоград Арена» после ухода из жизни Юрия Кушнарева. Известный спортивный журналист умер скоропостижно, и, конечно, искать ему замену никто не планировал. Как стало известно сайту volgograd.kp.ru, на ближайшем матче, 1 декабря, из дикторской рубки будет работать известный волгоградский радиоведущий, профессиональный ведущий свадеб и других мероприятий Константин Смирнов. В беседе с «КП-Волгоград» он подтвердил эту новость.