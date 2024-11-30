Ведущий Константин Смирнов станет диктором «Волгоград Арены»

Стало известно, кто станет диктором стадиона «Волгоград Арена» после ухода из жизни Юрия Кушнарева. Известный спортивный журналист умер скоропостижно, и, конечно, искать ему замену никто не планировал. Как стало известно сайту volgograd.kp.ru, на ближайшем матче, 1 декабря, из дикторской рубки будет работать известный волгоградский радиоведущий, профессиональный ведущий свадеб и других мероприятий Константин Смирнов. В беседе с «КП-Волгоград» он подтвердил эту новость.
Постоянное ли это назначение, или только на один матч, пока неизвестно.
— Этого не знает никто, — говорит Константин Смирнов.
Несмотря на большой опыт, болельщики считают, что работать на матче диктору будет нелегко.
— И речь тут даже не про заменить/не заменить. У нас у всех произошла огромная потеря. Мы поддержим и Костю, и нашу команду, и друг друга, — комментируют новость болельщики «Ротора».
— Мы дружили и с Юрой, и с Ольгой Васильевной, вполне понимаю ответственность, — говорит Константин Смирнов.
На завтрашнем матче у зрителей стадиона будет возможность почтить память Юрия Кушнарева. Стол с его фотографией будет стоять на стилобате под дикторской рубкой. Там можно будет оставить цветы. Также клуб попросил болельщиков отменить фонарики и гимн «Ротора» на 80-й минуте.
— Просим вас вместе с нами проститься с Юрием Борисовичем — на 63 минуте матча проводим нашего драгоценного диктора аплодисментами, — обратился к зрителям «Ротор».