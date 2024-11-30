Филипп Киркоров заявил, что хочет перевыпустить всю свою дискографию на виниле

Музыкант не сказал, когда поклонники смогут услышать его дискографию на виниле, но намекнул, что релиз стоит ожидать к его юбилею. В этом году Киркорову исполнилось 57 лет. Если певец решит придерживаться своего обещания, антология его альбомов на виниле может выйти в 2027-м.