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Филипп Киркоров заявил, что хочет перевыпустить всю свою дискографию на виниле

Российский поп-певец Филипп Киркоров заявил, что намерен перевыпустить всю свою дискографию на пластинках. Артист подчеркнул, что любит виниловое звучание, так как в детстве он слушал музыку именно так.

Источник: Звук

Российский поп-певец Филипп Киркоров заявил, что намерен перевыпустить всю свою дискографию на пластинках. Артист подчеркнул, что любит виниловое звучание, так как в детстве он слушал музыку именно так.

Киркоров также напомнил, что он учился петь, слушая пластинки Энгельберта Хампердинка и Тома Джонса. Слова артиста цитирует НСН.

Музыкант не сказал, когда поклонники смогут услышать его дискографию на виниле, но намекнул, что релиз стоит ожидать к его юбилею. В этом году Киркорову исполнилось 57 лет. Если певец решит придерживаться своего обещания, антология его альбомов на виниле может выйти в 2027-м.

Ранее в этом году Ольга Бузова призналась, что коллекционирует виниловые пластинки.