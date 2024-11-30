Восемь проб: вспоминаем составы SEREBRO в честь возрождения группы

Женский поп-коллектив продюсера Максима Фадеева SEREBRO — особая глава в летописи российского шоу-бизнеса. Проект, творивший свою историю вопреки боли, трудностям и скандалам, был отличным примером продуманного маркетинга и искренности на грани. Сам создатель не раз говорил, что ненавидит свое детище столь же сильно, как и любит. И все же музыка победила и культовое трио возрождается в восьмом составе. В этот знаменательный день освежаем в памяти всех участниц группы и их лучшие песни.
Первый состав: Темникова, Серябкина, Лизоркина.
Обычно изначальные участницы группы считаются «каноном». Так, например, было с другим известнейшим гёрлз-бэндом «ВИА Гра». В SEREBRO вышло не совсем так. В дебютном составе отметился золотой костяк команды — Елена Темникова и Ольга Серябкина. Первая познакомилась с Фадеевым на «Фабрике звезд — 2», а вторая, бэк-вокалистка певца Иракли, пришла в коллектив с подачи Темниковой. Но третья же девушка, единственная блондинка Марина Лизоркина, всегда оставалась немного в тени коллег. Она попала в проект через онлайн-кастинг.
В коллективе Марине не хватало творческого роста. Песню её авторства Максим отказался записывать, так как она была «вне концепта». Тогда, по словам самой певицы, SEREBRO играли роль «нагловатых, резковатых кошечек», что совсем не соответствовало её характеру. Лизоркина покинула группу в 2009-м до её радикальной «сексуализации» и занялась изобразительным искусством, на которое её выбор пал из-за судьбоносно подаренных на мероприятии масляных красок.
Где сейчас. С 2009 года Марина пишет картины в сюрреалистическом стиле с явным влиянием Пикассо. Первое своё полотно она подарила Елене Темниковой. Позже девушка запатентовала собственную «лепестковую» технику, или «монотриптих», — её произведения меняют цвет и изображение в зависимости от ракурса. Выставки артистки проходят не только в Москве, но и в США, Европе. Лизоркина держится максимально вне контекста шоу-бизнеса, поэтому, вероятно, сегодня SEREBRO сложно ассоциировать с ней.
Лучшие песни. Путь коллектива начался с альбома «ОпиумRoz» (2009), который открывал тот самый хит Song #1 c «Евровидения-2007». Несмотря на его безусловно мощную энергетику, хочется вспомнить, как SEREBRO когда-то заигрывали с эстетикой неземного, будучи не то ангелами, не то нимфами. Например, в лиричных треках «Дыши» и «Скажи, не молчи». К тому же в них сам Фадеев демонстрирует удивительные возможности этнического вокала на бэках. Отдельное внимание — песне Sound Sleep, в которой читается явный оммаж трип-хоп-классикам Massive Attack. По мнению критиков, в релизе композитор в целом заходил на территорию Depeche Mode и The Prodigy, чего от «пластмассовой» эстрады никто тогда не ожидал.
Второй состав: Темникова, Серябкина, Карпова Группа «Серебро» (Анастасия Карпова, Елена Темникова и Ольга Серябкина), на концерте «Песня года», 6 декабря 2009 года.
Валерий Мельников/РИА Новост.
В 2009-м Марину заменила Анастасия Карпова, по словам которой этот состав группы стал самым «эмоциональным». У девушки случались конфликты с Серябкиной и Темниковой. Даже появился слух, будто её выживают из проекта. Ведь в знаменитом видео на вирусную «Мама Люба» исполнительница скромно сидит на заднем сиденье машины. Кроме того, SEREBRO стали двигаться в сторону «раскрепощения» и выпустили первый клип с эротическим уклоном на композицию «Сладко». Группу окружали слухи и интриги, что впоследствии стало традицией.
В 2013-м Анастасия оставила коллектив ради сольного творчества. В 2014-м она ненадолго возвращалась, чтобы подменить также ушедшую Темникову.
Где сейчас. Карпова записывала музыку сольно, однако особого успеха не снискала. Её последний сингл «Сестре» c музыкантом REVERA выходил два года назад. Сейчас девушка наслаждается материнством. Её муж — хип-хоп-артист Андрей Стен.
Лучшие песни.**** Вместе с Анастасией SEREBRO выпустили почти полностью англоязычный лонгплей Mama Lover, полный шлягеров. Like Mary Warner (переработка «Сладко») и Gun (новая версия «Сладко») — яркие примеры того, как коллектив сочетает женскую сексуальность с озорством. Музыка здесь во многом умело заимствует приёмы у дэнс-попа и диско 80-х. Нельзя не вспомнить и о сингле «Мало тебя» — идейном преемнике «Скажи, не молчи».
Третий состав: Темникова, Серябкина, Шашина Группа «Серебро» (Дарья Шашина, Елена Темникова и Ольга Серябкина), на вручении премии MUSICBOX, 19 ноября 2013 года.
Екатерина Чеснокова/РИА Новости.
На смену Карповой в 2013 году пришла Дарья Шашина. Ради карьеры в SEREBRO певица переехала в Россию из США. Гёрлз-бэнд продолжал двигаться по выбранному пути откровенного эротизма с надрывом. Примерная девушка Дарья, выросшая в семье джазовых музыкантов и учившаяся в консерватории, театральном училище и даже английской школе, привносила в концепцию некоторую интеллигентность. Не обошлось и без мистических совпадений: артистка признавалась, что в детстве у неё была диастема (широкий промежуток между центральными резцами), которая сама исчезла к 18 годам. Такая же особенность зубов имеется у Елены Темниковой — лица группы на протяжении многих лет.
Весной 2014-го коллектив со скандалом покинула Темникова, досрочно разорвав контракт за несколько месяцев до его окончания. Это стало самым большим ударом для поклонников. Для многих Елена, девочка из простой курганской семьи шофёра и пекаря, обладательница необычной внешности и хрипловатого голоса, была олицетворением группы.
Причины ухода солистки состояли в «дедовщине», испорченных отношениях с Ольгой Серябкиной, желании завести семью и не скрывать свой брак с первым мужем Алексеем Семёновым. Темникова признавалась, что девушки как профессионалы играли дружбу, а сами жили в разных отелях, чтобы не пересекаться. По мнению Елены, Серябкина завела роман с Фадеевым и очень много врала. Кроме того, как и Лизоркиной, вокалистке не нравилась перемена имиджа SEREBRO. Елена краснеет, когда смотрит провокационный клип на трек «Мама Люба». Зато она гордится тем, что сама придумала коллективу сценический брючный костюм. В нарядах такого типа девушки в далеком 2007-м заняли третье место на «Евровидении».
Где сейчас. Долгое время Темникова с рвением дикой кошки покоряла индустрию: записала пять студийников, устраивала первые в России концерты с 5D-звуком, выпускала мороженое и бургеры. Затем певица столкнулась с выгоранием и сейчас делится музыкой редко — последняя пластинка вышла три года назад. Елена живёт обычной счастливой жизнью жены и матери. Исполнительница больше не желает общаться с Фадеевым, а тот вспоминает её с теплотой: «Она мне ничего плохого не сделала. Я знаю причины её поведения по отношению ко мне».
Лучшие песни. В таком составе SEREBRO просуществовали совсем недолго, около полугода. Втроём они выпустили лишь два сингла — страстный «Угар» с DJ M.E.G. и более лиричный «Я тебя не отдам», где Шашина перезаписала вокал Карповой. В драматичном видео на трек, по словам Елены, иносказательно показан итог её непростых отношений с Ольгой.
Четвертый состав: Серябкина, Шашина, Фаворская Дарья Шашина, Ольга Серябкина, Полина Фаворская.
Соцсети группы «Серебро».
С уходом Темниковой в коллективе наступила новая эра. Лидерскую позицию заняла Серябкина, а её бывшую подругу заменила Полина Фаворская. В группу она попала через знакомых, а до этого девушка встречалась с SEREBRO на шоу «Каникулы в Мексике», куда они приезжали как звёздные гости. По воспоминаниям Полины, новая участница выбиралась по цвету волос (тёмный) и росту (небольшой). Умение петь не было обязательным. Команда становилась всё более коммерчески ориентированной. Зато в клипах девушки выработали особенный иронический стиль: чего стоит матрас с надписью «Люди на мне влюблялись», который Серябкина тащила на помойку.
Многие фанаты считают этот состав лучшим. При этом Фаворская и Шашина отзываются о работе в коллективе не слишком лестно. Последняя замечает, что при ней в группе не было никакой дружбы. В 2016-м она покинула проект из-за серьёзных проблем с коленями.
Где сейчас. Шашина вместе с мужем, участником третьего сезона шоу «Голос» Иваном Чебановым, создала музыкальный дуэт VADA и модный бренд ampir. Супруги воспитывают сына.
Лучшие песни. Полноформатник «Сила трёх», состоящий почти полностью из ранее выпущенных синглов, в сущности, подвёл черту под SEREBRO как серьёзным музыкальным проектом. На данный момент он остаётся последним в дискографии группы. Можно говорить многое, но трек Mi Mi Mi — идеальный образец умения Фадеева создать хит из максимальной примитивности. Подобное он в своё время сделал в песне Кати Лель «Муси-пуси».
Пятый состав: Серябкина, Фаворская, Кищук Екатерина Кищук, Ольга Серябкина, Полина Фаворская, 2016 год.
Васильчиков В. В., Фадеев М. А./CC BY-SA 4.0.
В 2016-м Екатерина Кищук по божественному вмешательству опоздала на самолёт в Китай, где должна была работать моделью. А потом узнала о кастинге в SEREBRO и была выбрана при помощи народного голосования в сети.
Спустя два года Фаворская решила оставить группу из-за желания развиваться и писать собственный материал. В то время как SEREBRO, по словам Полины, контролировали три человека: композитор Фадеев, автор текстов Серябкина и саунд-продюсер, аранжировщик Даниил Бабичев. Остальных девушек к творческим вопросам не подпускали. Более того, ограничивали подобные порывы в жизни: Полине не разрешили даже выкладывать свои стихи в соцсетях.
Где сейчас. Пять лет Фаворская, возможно, самая разноплановая из участниц, занималась поп-рок-группой FAVLAV, в которой также чувствовалось сильное влияние t.A.T.u. В 2023-м она создала электронный проект LAVBLAST с диджеем Natasha Bai. В нём артистки причудливо сочетают драм-н-бейс, брейкбит и хаус с фолк-мотивами.
Лучшие песни. Выделяется эксперимент с латин-попом Chocolate, с которого начала карьеру Екатерина, а также «Между нами любовь». Эта обезоруживающая своей легкомысленностью музыкальная открытка стала последней каплей для Фаворской.
Шестой состав: Серябкина, Кищук, Моргунова Екатерина Кищук, Ольга Серябкина, Татьяна Моргунова.
Страница группы «Серебро» в VK.
Татьяна Моргунова стала последней участницей эры SEREBRO, которых могли узнать поклонники из 2007 года. Девушка из Казахстана прошла жёсткий кастинг, где задания ей придумывали в том числе Кищук и Серябкина. Группа окончательно перешла на тоталитарный режим, но в таком составе не смогла продержаться и нескольких месяцев. Кавер Фадеева и трио на песню Валерия Меладзе и «ВИА Гры» «Притяженья больше нет» ознаменовал прощание с группой. Что символично — для этого послужил трек, которым Анна Седокова в 2004-м закончила свой путь в «ВИА Гре». После него золотой состав коллектива распался. В феврале 2019-го из SEREBRO ушли все три девушки.
Где сейчас Ольга Серябкина. За 13 лет в группе Ольга, по образованию переводчица, прошла огромный путь до влиятельной певицы и писательницы и создала себе противоречивую репутацию. Нельзя не отметить её талант к написанию поп-лирики. В 2017-м исследователи назвали тексты коллектива самыми банальными на российской эстраде, но для выбранного проектом пути это можно считать комплиментом. Выпустив два сольных альбома под своим именем и один под псевдонимом MOLLY, Серябкина обратилась к семейной жизни и потихоньку выпускает синглы. Сейчас она участвует в «Звёздных танцах» на ТНТ и растит сына.
Где сейчас Екатерина Кищук. В 2020-м попала в список «самых перспективных россиян до 30 лет» по версии Forbes. Развивала сольную карьеру с 2019-го по 2022-й. Кищук писала на русском и английском, поп и электронику под псевдонимами KATERINA, а затем просто K. Переехала в Великобританию, родила сына от рэпера Slowthai, а в 2023-м объявила об уходе из музыки. Сейчас занимается моделингом.
Где сейчас Татьяна Моргунова. Девушка сменила сценическое имя на Tanya Tekis, уже порадовала поклонников первым лонгплеем PAPRIKA в 2023-м и встречается с хип-хоп-звездой GONE.Fludd.
Седьмой состав: Кочурова, Корнилова, Титова Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова и Ирина Титова.
Соцсети группы «Серебро».
Злосчастная троица, выбранная вновь методом кастинга, просуществовала с февраля по октябрь 2019-го. Запрос Фадеева на «естественность и талант» дал результат — были выбраны девушки в другом типаже и гораздо моложе. Однако на первом же выступлении команду обвинили в использовании фонограммы, а Корнилову и вовсе в нечестном попадании в команду: её отец — известный музыкант Игорь Корнилов.
Осенью 2019-го Фадеев расторг контракты со всеми подписантами своего лейбла MALFA и заявил, что проект никогда не вернётся. Но вышло по-другому.
Где сейчас Марианна Кочурова. Артистка творит сольно с 2020 года. Первоначальный псевдоним MÁYRUN она сменила на MARIANNA. Что примечательно, её новый трек «сияй 2» вышел в один день с камбэк-синглом нового SEREBRO.
Где сейчас Елизавета Корнилова. Ещё до сотрудничества с Фадеевым исполнительница выпускала музыку и даже пыталась попасть в SEREBRO в 2017-м. Сейчас уходит в сторону R&B и хип-хопа под именем Baeli.
Где сейчас Ирина Титова. Будущая певица начинала с большого спорта — она мастер спорта по прыжкам в воду. Сейчас Ирина наслаждается тихой жизнью с мужем и сыном. Музыку не выпускает.
Лучшие песни. Единственным синглом трио в краткосрочном составе стал «О, мама». Качественный продукт в стиле позднего Максима Фадеева.
Восьмой состав: Айя, Keiko, Ди.
Спустя пять лет продюсер воскресил свой магнум опус с композицией Song #2, отсылкой к тому самому дебютному легендарному треку. Заметно, что песня «склеена» из разножанровых кусков — тут и классический поп, и драм-н-бейс, и рок, и синтвейв. Впрочем, именно эксперименты, в том числе с искусственным интеллектом, Фадеев и обещал. SEREBRO задумывались как что-то яркое и новаторское для российской сцены. Хочется, чтобы оно оставалось в виде того самого самородка.
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