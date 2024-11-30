Восемь проб: вспоминаем составы SEREBRO в честь возрождения группы

Лучшие песни. Путь коллектива начался с альбома «ОпиумRoz» (2009), который открывал тот самый хит Song #1 c «Евровидения-2007». Несмотря на его безусловно мощную энергетику, хочется вспомнить, как SEREBRO когда-то заигрывали с эстетикой неземного, будучи не то ангелами, не то нимфами. Например, в лиричных треках «Дыши» и «Скажи, не молчи». К тому же в них сам Фадеев демонстрирует удивительные возможности этнического вокала на бэках. Отдельное внимание — песне Sound Sleep, в которой читается явный оммаж трип-хоп-классикам Massive Attack. По мнению критиков, в релизе композитор в целом заходил на территорию Depeche Mode и The Prodigy, чего от «пластмассовой» эстрады никто тогда не ожидал.