В Ростове в пять домов пообещали дать тепло до 23.00

И.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов в своем телеграм-канале рассказал, как в Ростове решается проблема с подачей тепла в дома в микрорайоне Военвед.
29 ноября в 17.00 произошел порыв на теплотрассе в районе дома № 13 по переулку Авиамоторному, а также 30 ноября в 12.30 в районе дома № 18 по улице Тимошенко. Их ремонтом занялись сотрудники «Тепломмунэнерго».
В переулке Авиамоторном восстановительные работы завершили 30 ноября в 3.00, после чего тепло начало поступать в дома №№ 11, 13 и 17 в переулке Авиамоторном, а также №№ 16 и 18 в улице Оганова. Сергей Орлов отметил, что управляющие компании это подтвердили.
Также он призвал ростовчан, у кого в квартире нет тепла, сообщать об этом по круглосуточному телефону министерства ЖКХ области 240−13−79, 240−13−60.
— По ул. Тимошенко, 18 работы продолжаются. Без тепла пока остаются 5 домов №№ 16, 16/1, 16/2, 18, 20/1. Завершить работы планируют до 23.00, 30 ноября, — сообщил министр.