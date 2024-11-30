В Ростове в пять домов пообещали дать тепло до 23.00

В переулке Авиамоторном восстановительные работы завершили 30 ноября в 3.00, после чего тепло начало поступать в дома №№ 11, 13 и 17 в переулке Авиамоторном, а также №№ 16 и 18 в улице Оганова. Сергей Орлов отметил, что управляющие компании это подтвердили.