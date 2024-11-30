Трио Nkeeei, Uniqe и Shilovets объявило о прекращении совместной деятельности

Белорусские хип-хоп-артисты Nkeeei, Uniqe и Shilovets заявили о том, что вскоре прекратят совместную деятельность. Музыканты не пояснили, что стало причиной этого решения, но подчеркнули, что грядущий тур, скорее всего, станет для них прощальным.