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Трио Nkeeei, Uniqe и Shilovets объявило о прекращении совместной деятельности

Белорусские хип-хоп-артисты Nkeeei, Uniqe и Shilovets заявили о том, что вскоре прекратят совместную деятельность. Музыканты не пояснили, что стало причиной этого решения, но подчеркнули, что грядущий тур, скорее всего, станет для них прощальным.

Источник: Звук

Белорусские хип-хоп-артисты Nkeeei, Uniqe и Shilovets заявили о том, что вскоре прекратят совместную деятельность. Музыканты не пояснили, что стало причиной этого решения, но подчеркнули, что грядущий тур, скорее всего, станет для них прощальным.

Гастроли запланированы с декабря по апрель, напоминает «Афиша Daily». Всего коллектив должен провести еще 25 выступлений. Судя по всему, каждый из музыкантов сосредоточится на сольной карьере: nkeeei выпустил свой дебютный лонгплей уже в августе.

Звук Медиа напоминает, что этим летом трио выпустило альбом GLAMOUR. В пластинку вошел трек «ГЛАМУР», ставший одним из главных хитов лета.