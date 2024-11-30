Жительница Витебской области обгорела, пытаясь потушить пожар в доме

Во время пожара пострадала хозяйка 1953 года рождения. Когда вспыхнул огонь, она попыталась сама потушить возгорание, но все попытки оказались безуспешными. Поняв, что не справляется и есть риск, что она погибнет в горящем доме женщина выбежала на улицу. Но к тому времени она уже получила ожоги около 20% тела и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.