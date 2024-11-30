Жительница Витебской области обгорела, пытаясь потушить пожар в доме

Жительница Миорского района Витебской области обгорела, пытаясь потушить пожар в доме. Подробности сообщили в региональном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Птицкие поступило в дежурную часть МЧС 29 ноября в 20.13. К моменту прибытия пожарных открытый огонь уже пожирал кровлю, а дым заполнил все помещения внутри.
Во время пожара пострадала хозяйка 1953 года рождения. Когда вспыхнул огонь, она попыталась сама потушить возгорание, но все попытки оказались безуспешными. Поняв, что не справляется и есть риск, что она погибнет в горящем доме женщина выбежала на улицу. Но к тому времени она уже получила ожоги около 20% тела и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.
«Огнем в доме уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, стены и имущество. По факту пожара проводится проверка». Сообщили в МЧС Витебской области.
Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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