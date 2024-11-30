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Жительница Витебской области обгорела, пытаясь потушить пожар в доме

Женщина в Миорском районе получила ожоги, пытаясь потушить вспыхнувший в комнате огонь.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Миорского района Витебской области обгорела, пытаясь потушить пожар в доме. Подробности сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Птицкие поступило в дежурную часть МЧС 29 ноября в 20.13. К моменту прибытия пожарных открытый огонь уже пожирал кровлю, а дым заполнил все помещения внутри.

Во время пожара пострадала хозяйка 1953 года рождения. Когда вспыхнул огонь, она попыталась сама потушить возгорание, но все попытки оказались безуспешными. Поняв, что не справляется и есть риск, что она погибнет в горящем доме женщина выбежала на улицу. Но к тому времени она уже получила ожоги около 20% тела и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

«Огнем в доме уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, стены и имущество. По факту пожара проводится проверка». Сообщили в МЧС Витебской области.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее мы сообщали, что товар на площади 120 квадратов сгорел в популярном магазине в Минской области.

Также мы сообщали, что фейк о теракте в пинской школе распространяли в Беларуси.

А еще, что белорусы перекладывают валютные сбережения в рубли.