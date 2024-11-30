Глава Башкирии сообщил об открытии логистического центра «Озон» в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что на территории опережающего развития «Благовещенск» открылся один из логистических комплексов компании OZON. Об этом он сообщил 30 ноября.
— Республика со своей стороны оказала инвестору большую поддержку. Мы включили проект в перечень приоритетных, сопровождали на разных этапах, — отметил он.
Хабиров также добавил, что новый логистический центр обеспечит регион тремя тысячами рабочими места с достойной зарплатой.
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