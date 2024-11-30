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Трент Резнор раскрыл, какой фильм вдохновил музыку Nine Inch Nails

Картину снял режиссер Дэвид Кроненберг: ее премьера состоялась в 1988 году. Музыкант подчеркнул, что его впечатлило то чувство ужаса, что он испытал «с первого вплоть до последнего кадра».

Источник: Звук

Картину снял режиссер Дэвид Кроненберг: ее премьера состоялась в 1988 году. Музыкант подчеркнул, что его впечатлило то чувство ужаса, что он испытал «с первого вплоть до последнего кадра».

Резнор надеялся, что ему удастся воссоздать эти ощущения в музыке, которую он создает. Это до сих пор служит вдохновением для творчества Nine Inch Nails, цитирует NME.

В список любимых фильмов Резнора также попали «Таксист» (1976) Мартина Скорсезе и «Синий бархат» (1986) Дэвида Линча. Также музыканта впечатлил триллер «Титан» (2021), снятый режиссером Жюлией Дюкурно.

Ранее в этом году стало известно, что Nine Inch Nails напишут саундтрек к фильму «Трон: Арес», премьера которого запланирована на 10 октября 2025 года.