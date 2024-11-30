Минский зоопарк рассказал о зимней диете амурского леопарда, который только в этом году поселился в одном из его вольеров. Подробностями поделился sputnik.by.
Еще молодой хищник, а ему по заключению ветеринаров примерно четыре года, приехал в Минск из российского хосписа «Дом тигра». В вольер леопарда, получившего имя Порш, выпустили только месяц спустя: до этого он находился на карантине. Пятнистый расавец уже адаптировался в вольере и гости зоопарка его даже могут увидеть, но редко: публику он не любит и постоянно показывает людям свои клыки.
Сейчас амурский леопард готовится к своей первой зимовке в Минске, и хотя в Приморском крае, где находится его ареал обитания, зимой достаточно морозно, Поршу на холодное время года подготовили домик, который подогревается ультрафиолетовыми лампами.
Кроме того, с наступлением холодов ему начали давать витамины и минералы. Также ежедневно Порш, несмотря на свои небольшие размеры, съедает до шести килограммов говядины или говяжьего сердца. Но устраивают ему и разгрузочные дни: тогда в рационе пятнистого хищника появляется мясо курицы или кролика.
Добавим, что амурский или дальневосточный леопард — один из самых редких хищников в мире. По данным 2022 года, в дикой природе обитала всего 121 особь этого хищника, еще около 200 находились в зоопарках мира.
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