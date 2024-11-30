Минский зоопарк рассказал о зимней диете амурского леопарда

Еще молодой хищник, а ему по заключению ветеринаров примерно четыре года, приехал в Минск из российского хосписа «Дом тигра». В вольер леопарда, получившего имя Порш, выпустили только месяц спустя: до этого он находился на карантине. Пятнистый расавец уже адаптировался в вольере и гости зоопарка его даже могут увидеть, но редко: публику он не любит и постоянно показывает людям свои клыки.