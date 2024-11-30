Что случилось в матче «Ростова» против «Пари НН»

ФК «Ростов» после двух победных матчей встретились с нижегородским «Пари НН». Гости хоть и сыграли последнюю игру вничью, а до этого проиграли, но располагаются в турнирной таблице всего на строчку ниже. На восьмой и девятой строчках соответственно. Хоть хозяева поля и считаются фаворитами, но в игре, как известно, может быть все что угодно.