Что случилось в матче «Ростова» против «Пари НН»

ФК «Ростов» после двух победных матчей встретились с нижегородским «Пари НН». Гости хоть и сыграли последнюю игру вничью, а до этого проиграли, но располагаются в турнирной таблице всего на строчку ниже. На восьмой и девятой строчках соответственно. Хоть хозяева поля и считаются фаворитами, но в игре, как известно, может быть все что угодно.
МОГЛО БЫТЬ БОЛЬШЕ, НО ЗАСЧИТАЛИ ТОЛЬКО ОДИН.
С первых минут матча «Ростов» начал стараться прессинговать. Но нижегородцы не упускали возможности контратаковать.
И вдруг на 19-й минуте Сесар Роналдо забивает гол в ворота гостей. Однако радость была недолгой — из-за касания мяча рукой гол не засчитали. Чтобы определиться, судьи просмотрели видеоповтор. К слову, у Роналдо с начала этого сезона, 1 сентября, пока нет ни одного забитого мяча.
Ростовчане набрали три очка и догнали ФК «Рубин». Фото: ФК «Ростов».
После незасчитанного гола игра стала динамичнее, появился азарт. И даже появились несколько моментов, но реализовать их не удалось.
А на 31-й минуте ростовчанин Максим Осипенко забил мяч в ворота гостей. В это время болельщики замерли. А вдруг вновь почему-то не засчитают? Но нет, всем объявляют, что гол есть. Кстати, Осипенко сейчас — лучший ассистент «Ростова» с четырьмя голевыми передачами.
В ответ нижегородцы старались идти в атаку. Но видно, что им чего-то в матче не хватало.
Судья добавил к первому тайму три минуты. Николай Комличенко за малым не реализовал момент. Но голкипер Никита Медведев, в прошлом году защищавший ворота «Ростова», парировал удар, еле дотягиваясь в прыжке до мяча. Ворота спасены.
Команда Валерия Карпина показала великолепный футбол. Фото: ФК «Ростов».
ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЛЯ РОСТОВЧАН.
После перерыва «Ростов» вновь начал с атак. Сначала они ни к чему не приводили, но натиск не прекращался.
«Пари НН» пытался прорваться к воротам хозяев поля, но попытки раз за разом оказывались неудачными.
На 59-й минуте Родриго Саравия забил свой первый гол за «Ростов». С носка в ближний угол — и мяч в воротах. Перевес ростовчан стал серьезнее — 2:0.
Трибуны еще не успели затихнуть, как 64-й минуте Максим Осипенко забил второй гол во встрече.
Ростовчане продолжили прессинговать. На 69-й минуте последовала еще одна атака — счет не поменялся. Далее — подряд несколько угловых у ворот нижегородцев.
Следующая встреча для ростовчан вновь станет домашней. В донскую столицу приедут самарские «Крыльями Советов». Фото: ФК «Ростов».
Еще несколько минут — и ростовчане зарабатывают пенальти. Его на 72-й минуте реализовал Николай Комличенко.
До конца игры «Ростов» не оставил соперникам матча шансов забить, снова и снова создавая опасные моменты. Правда забить пятый гол футболистам так и не удалось. Счет составил 4:0. «Ростов», набрав в матче три очка, в итоге имеет в копилке 23. И догоняет «Рубин».
Следующий домашний матч «Ростов» проведет с самарскими «Крыльями Советов», который сейчас располагается на 12-й строчке турнирной таблицы.