Кочанова сказала о планах закольцевать Минск велодорожками

В Минске планируют построить десятки километров велодорожек в рамках дальнейшего развития столицы. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на председателя Совета Республики, уполномоченного представителя Главы государства в Минске Наталью Кочанову.
Наталья Кочанова отметила, что через месяц в Беларуси будут подводить итоги 2024 года. Ноо уже сейчас можно сказать, что многое сделано. В частности, скоро в Минске откроются три новые станции метро, более 80 зон отдыха обустроено во всех микрорайонах столицы, построен новые велодорожжки.
«В планах — строительство еще велодорожек для того, чтобы полностью закольцевать весь город, чтобы люди могли заниматься велоспортом и, возможно, добираться на работу этим видом транспорта» — сказала Наталья Кочанова.
Ранее мы сообщали, что минский зоопарк рассказал о зимней диете амурского леопарда.
Также мы писали, что жительница Витебской области обгорела, пытаясь потушить пожар в доме.
А еще, что белорусы перекладывают валютные сбережения в рубли.