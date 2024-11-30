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Кочанова сказала о планах закольцевать Минск велодорожками

В Минске планируют построить много новых велодорожек и закольцевать ими город.

Источник: Комсомольская правда

В Минске планируют построить десятки километров велодорожек в рамках дальнейшего развития столицы. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на председателя Совета Республики, уполномоченного представителя Главы государства в Минске Наталью Кочанову.

Наталья Кочанова отметила, что через месяц в Беларуси будут подводить итоги 2024 года. Ноо уже сейчас можно сказать, что многое сделано. В частности, скоро в Минске откроются три новые станции метро, более 80 зон отдыха обустроено во всех микрорайонах столицы, построен новые велодорожжки.

«В планах — строительство еще велодорожек для того, чтобы полностью закольцевать весь город, чтобы люди могли заниматься велоспортом и, возможно, добираться на работу этим видом транспорта» — сказала Наталья Кочанова.

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