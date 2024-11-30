Кочанова сказала о планах закольцевать Минск велодорожками

Наталья Кочанова отметила, что через месяц в Беларуси будут подводить итоги 2024 года. Ноо уже сейчас можно сказать, что многое сделано. В частности, скоро в Минске откроются три новые станции метро, более 80 зон отдыха обустроено во всех микрорайонах столицы, построен новые велодорожжки.