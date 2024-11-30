Заслуженный врач Украины предрекла полное вымирание украинцев

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что к 2051 году население Украины может сократиться с 42 млн человек на момент перед началом конфликта до 25,2 млн. Таким образом, за 29 лет прогнозируется снижение численности населения государства на 17 млн человек. Как пишет издание, на подконтрольной Украине территории население составляет 31,1 млн.