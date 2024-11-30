«Я никогда не замолчу, если я в чем-то уверен». Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко объяснил, почему его называют «главным оппозиционером в семье»

Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, рассказал в интервью БелТА, почему отец называет его «главным оппозиционером в семье».
В частности, отвечая на вопрос, почему отец в шутку зовет его «главным оппозиционером в семье», Николай Лукашенко сказал, что он старается самостоятельно формировать максимально объективное мнение обо всех событиях, для чего читает разные источники информации. В том числе и социальные сети. И благодаря имеющейся возможности довольно часто высказывает свое мнение, причем прямолинейно говорит, что видит.
«Я никогда не замолчу, если я в чем-то уверен. Я никогда не переношу каких-то ложных восхищений и ложных настроений. И поэтому меня можно назвать “оппозиционером”, — заявил Лукашенко-младший.
При этом сын главы государства подчеркнул, что он не может быть оппозиционером по отношению к государству, к президенту Беларуси, потому что Николай — абсолютная копия Александра Лукашенко. И те, кто говорят обратное, просто плохо знают их обоих, или, точнее, совсем не знают.
Например, по словам Николая, в молодости его отец тоже очень живо реагировал на какую-то несправедливость, какие-то спорные моменты, которые есть в любом обществе, в любом государстве.
«Вопрос только в том, как ты будешь на это реагировать: молчать и ничего не делать или бороться за людей, за справедливость», — сказал Лукашенко-сын.
Николай назвал своего отца жестким человеком, но судя по его словам, это скорее необходимость — ведь Александр Лукашенко — президент страны. Потому что как отец — он очень деликатный, очень заботливый, очень чувственный и с самого рождения младшего сына уделял ему большое внимание, по сути, совершая — со своей занятостью главы государства — личный подвиг.
К мнению своего отца младший Лукашенко прислушивается, потому что и относится к нему с уважением, и полностью ему доверяет. И вовсе не потому, что так принято в обществе, а потому что он лично убедился в его мудрости на примере многих событий: от самых глобальных до самых маленьких, личных.
Лукашенко-младший признался, что считает своего отца великим человеком. При этом жители Беларуси видят только плоды его труда, а сам Николай видит, как они непосредственно создаются.
«Очень большую часть работы [президента] не видно. И люди результат этой работы часто воспринимают как данность» — констатировал Николай Лукашенко.
Также младший сын Александра Лукашенко сказал, что не будет раскрывать детали личной жизни. Кроме того, Николай рассказал, какой президент Беларуси как отец, и поделился, как относится к советам отца.
Напомним, недавно Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с сыном Николаем и будущем, которое желает для него.
Еще Николай Лукашенко признался, ведет ли соцсети и читает ли Telegram-каналы.