«Я никогда не замолчу, если я в чем-то уверен». Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко объяснил, почему его называют «главным оппозиционером в семье»

К мнению своего отца младший Лукашенко прислушивается, потому что и относится к нему с уважением, и полностью ему доверяет. И вовсе не потому, что так принято в обществе, а потому что он лично убедился в его мудрости на примере многих событий: от самых глобальных до самых маленьких, личных.