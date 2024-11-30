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Трагедия произошла, когда мать ушла в магазин: Двое взрослых и младенец погибли в пожаре под Ростовом

Под Ростовом мужчина, женщина и младенец погиб при пожаре в доме.
Источник: Комсомольская правда

В хуторе Старокузнецов Милютинского района Ростовской области при тушении пожара в частном доме обнаружили тела троих человек, включая семимесячного ребенка. О случившемся сообщили в донском главке МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 19.41. На место прибыли 10 пожарных. Сотрудники использовали три автоцистерны.

— Когда вспыхнул огонь, дома находилось двое женщин, мужчина и семимесячный малыш. Мать ребенка уехала в магазин за продуктами. Спастись удалось лишь хозяйке дома — ее госпитализировали с ожогами, — сообщили в МЧС.

Во время тушения пожара в доме нашли тела мужчины, женщины и семимесячного ребенка.

Спасатели потушили возгорание в 21.55. Площадь пожара составила 60 кв метров.

Из-за случившейся трагедии следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России за причинение смерти по неосторожности.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты следственного управления. Они занимаются установлением всех обстоятельств случившегося.

Также проверкой занялась прокуратура. На место пожара прибыл прокурор района Роман Корховой. В надзорном ведомстве организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.