Трагедия произошла, когда мать ушла в магазин: Двое взрослых и младенец погибли в пожаре под Ростовом

— Когда вспыхнул огонь, дома находилось двое женщин, мужчина и семимесячный малыш. Мать ребенка уехала в магазин за продуктами. Спастись удалось лишь хозяйке дома — ее госпитализировали с ожогами, — сообщили в МЧС.