Трагедия произошла, когда мать ушла в магазин: Двое взрослых и младенец погибли в пожаре под Ростовом

В хуторе Старокузнецов Милютинского района Ростовской области при тушении пожара в частном доме обнаружили тела троих человек, включая семимесячного ребенка. О случившемся сообщили в донском главке МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 19.41. На место прибыли 10 пожарных. Сотрудники использовали три автоцистерны.
— Когда вспыхнул огонь, дома находилось двое женщин, мужчина и семимесячный малыш. Мать ребенка уехала в магазин за продуктами. Спастись удалось лишь хозяйке дома — ее госпитализировали с ожогами, — сообщили в МЧС.
Во время тушения пожара в доме нашли тела мужчины, женщины и семимесячного ребенка.
Спасатели потушили возгорание в 21.55. Площадь пожара составила 60 кв метров.
Из-за случившейся трагедии следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России за причинение смерти по неосторожности.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты следственного управления. Они занимаются установлением всех обстоятельств случившегося.
Также проверкой занялась прокуратура. На место пожара прибыл прокурор района Роман Корховой. В надзорном ведомстве организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.