Владимир Путин назначил Южного транспортного прокурора

Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в транспортной прокуратуре страны. Из-за этого в Южной транспортной прокуратуре сменился руководитель. Соответствующий указ опубликован на портале официально опубликованных правовых актов.
Геннадий Крук был освобожден от занимаемой должности Южного транспортного прокурора и назначен Московским межрегиональным транспортным прокурором.
А Южным транспортным прокурором стал Сергей Сафинов, до этого бывший первым заместителем Дальневосточного транспортного прокурора.
Известно, что Сергей Сафинов родился в Казахской ССР в 1975 году. В органах прокуратуры он служит с 1998 года. С 2021 по 2022 годы он был заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора.