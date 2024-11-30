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Владимир Путин назначил Южного транспортного прокурора

Южного транспортного прокурора Геннадия Крука перевели в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в транспортной прокуратуре страны. Из-за этого в Южной транспортной прокуратуре сменился руководитель. Соответствующий указ опубликован на портале официально опубликованных правовых актов.

Геннадий Крук был освобожден от занимаемой должности Южного транспортного прокурора и назначен Московским межрегиональным транспортным прокурором.

А Южным транспортным прокурором стал Сергей Сафинов, до этого бывший первым заместителем Дальневосточного транспортного прокурора.

Известно, что Сергей Сафинов родился в Казахской ССР в 1975 году. В органах прокуратуры он служит с 1998 года. С 2021 по 2022 годы он был заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора.