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Дизель-поезд загорелся на западе Белоруссии

В настоящее время причины произошедшего устанавливают специалисты.

Источник: Аргументы и факты

В Белоруссии загорелся дизель-поезд, пострадавших нет. Об этом сообщили в Telegram-канале белорусского МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел на перегоне «Гуды-Бастуны» возле Жирмуны Лидского района Гродненской области.

«Произошло загорание головного вагона дизель-поезда двухвагонной компоновки “Лида-Бенякони” УП “Барановичское отделение БЖД”. Пассажиры (15 человек) самостоятельно покинули поезд. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В настоящее время причины произошедшего устанавливают специалисты.

Ранее стало известно, что в Мелитополе Запорожской области сотрудники МЧС России спасли 4-летнего мальчика и 6-летнюю девочку, которые оказались запертыми в квартире во время пожара.

До этого в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что пожар на промышленном объекте в Климовске, который расположен в Подмосковье, был локализован на площади 4,2 тысячи квадратных метров.