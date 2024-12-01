Что можно и нельзя делать в день Платона и Романа 1 декабря на Зимоуказатель

Православная церковь 1 декабря вспоминает святых Платона и Романа. В народе празднуют день Платона и Романа. Однако существует еще одно название — Зимоуказатель. Оно связано с тем, что в указанный день было принято следить за погодой, чтобы узнать, какой окажется зима.
Что нельзя делать 1 декабря.
Запрещено выбрасывать детские игрушки. Согласно приметам, вместе с ними уйдет удача. День не подходит для совместной работы с кем бы то ни было. Предки верили, что это приведет к ссоре. Кроме того, 1 декабря не стоит жаловаться на судьбу. Это может обернуться неприятностями.
Что можно делать 1 декабря.
По традиции, святым молились и просили помощи в том, чтобы пережить зиму благополучно. Кроме того, в карман было принято класть самую крупную монету и носить весь год. Подобное может привлечь хороший доход.
Согласно приметам, метель 1 декабря предупреждает, что мести будет и на Масленицу. В том случае, если ворона гуляет по двору, то это указывает на потепление. Сильный ветер предвещает ветреную зиму.
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