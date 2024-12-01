Что можно и нельзя делать в день Платона и Романа 1 декабря на Зимоуказатель

Запрещено выбрасывать детские игрушки. Согласно приметам, вместе с ними уйдет удача. День не подходит для совместной работы с кем бы то ни было. Предки верили, что это приведет к ссоре. Кроме того, 1 декабря не стоит жаловаться на судьбу. Это может обернуться неприятностями.