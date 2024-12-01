«Нарисуй треугольник, левой рукой коснись правого уха, расскажи, что делал вчера». Белорусский врач назвала восемь простых тестов для определения болезни Альцгеймера у пожилых

Тест четвертый. Попросить пожилого человека рассказать о себе что-то, про свой день, занятия. Если у человека есть проблемы с болезнью Альцгеймера, он будет долго припоминать слова, в речи использовать много глаголов и мало существительных или заменять существительные на большие конструкции из слов.