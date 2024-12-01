«Нарисуй треугольник, левой рукой коснись правого уха, расскажи, что делал вчера». Белорусский врач назвала восемь простых тестов для определения болезни Альцгеймера у пожилых

Распознать болезнь Альцгеймера у пожилых на ранней стадии их родственникам помогут восемь простых тестов, о которых порталу 24health.by рассказала заведующая лабораторией медицинской экспертизы и реабилитации при психических и поведенческих расстройствах РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации Татьяна Емельянцева.
По ее словам, как можно раньше диагностировать болезнь Альцгеймера важно потому, что есть достаточно эффективные лекарственные препараты, которые приостанавливают прогрессирование когнитивных нарушений на начальных стадиях болезни.
Татьяна Емельянцева отметила, что пожилой человек старается до последнего скрывать свои проблемы от ближних.
«Ему трудно вспомнить то или иное слово, особенно существительное; возникают трудности в выражении своих мыслей в разговоре. К сожалению, нередко только лишь на приеме у врача для родственников становится откровением, что у их пожилого близкого развивается болезнь Альцгеймера», — подчеркнула специалист.
Первый тест, предложить пожилому человеку перерисовать треугольник или квадрат в формате 3-D, как когда-то на уроках геометрии, отразив объем. У человека с болезнью Альцгеймера уже на ранних этапах нарушается навыки такого рисования, отразить объем фигуры в рисунке он уже не способен.
Второй тест. Сесть друг напротив друга и предложить выполнить самые простые действия. Например, правой рукой держись за нос, левую руку опусти или правой рукой коснись левого уха, а левой рукой закрой правый глаз.
«Человек при болезни Альцгеймера будет “зеркалить” ваши движения или позу; долго искать нужное положение; поворачивать туловище или пытаться скопировать позу; повернуться боком, чтобы было легче выполнять задания», — прокомментировала Татьяна Емельянцева.
Тест третий. Попросить пожилого человека назвать части тела и указать их на себе или наоборот показывать на себе части тела и называть их.
Медик отметила, что человек с болезнью Альцгеймера будет долго вспоминать название частей тела либо длительно их искать.
Тест четвертый. Попросить пожилого человека рассказать о себе что-то, про свой день, занятия. Если у человека есть проблемы с болезнью Альцгеймера, он будет долго припоминать слова, в речи использовать много глаголов и мало существительных или заменять существительные на большие конструкции из слов.
Тест пятый. Можно взять обычный букварь и указать на предмет, изображенный возле каждой буквы и попросить назвать его и объяснить для чего он нужен. Нередко люди с болезнью Альцгеймера, если и называют предмет правильно, то не могут объяснить его назначение, отметила медик.
Тест шестой посложнее. Спросить у пожилого человека, например, «Мой брат Витя, он для тебя кто?», «Твоя сестра Вера для меня кто?», «Кто я для тебя?». Люди, у которых болезнь Альцгеймера прогрессирует, будут путаться в родственных связях.
Тест седьмой. Взять, например, тетрадку, ручку и книжку и попросить пожилого человека положить тетрадь справа от книги, ручку внутрь тетради, а тетрадь на книжку и т.д. В идеале это должно быть выполнено точно, потому что тест для здорового человека несложный.
Тест восьмой. Показать картинки с похожими изображением. Например, гриба и лампы.
По словам Татьяны Емельянцевой, человек с болезнью Альцгеймера не увидит отличие.
Кстати, белорусский врач-гериатр рассказала о простейшем тесте на определение деменции. Это рисование часов (здесь подробнее). Алкоголь способствует быстрому прогрессу болезни Альцгеймера и провоцирует диабет второго типа (подробнее здесь). Риск развития болезни Альцгеймера, или старческой деменции, выше у тех людей, которые на протяжении ряда лет из-за проблем со сном принимали снотворные (здесь подробнее).
Белорусский гериатр сказала, что женщины чаще мужчин подвержены деменции. «60% случаев деменции изменить нельзя, 40% — можно» (подробнее здесь).
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