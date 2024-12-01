«Нас ждут температурные качели». Синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется декабрь 2024 года в Беларуси

Он отметил, что месячное количество осадков прогнозируется выше климатической нормы — от 18 до 21 дня с мокрым снегом, а иногда и дождем. Также Рябов подчеркнул, что не обойдется в первый месяц зимы и без опасных и неблагоприятных и погодных явлений.