«Нас ждут температурные качели». Синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется декабрь 2024 года в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ предупредил о контрастной погоде в декабре 2024 года в Беларуси.
Он заметил, что декабрь является самым пасмурным месяцем в году, подчеркнув, что продолжительность светового дня составляет всего 24−33 часа. Синоптик заметил, что в течение первого месяца зимы белорусов ждет разная погода с существенными колебаниями температур.
По словам Рябова, согласно прогнозам мировых прогностических центров, декабрь окажется на 1−1,5 градуса теплее нормы, которая составляет от −2 градусов по юго-западной части и до −5 градусов по северо-восточной. Он добавил, что в сравнении с ноябрем 2024 года температура понизится на 4−5 градусов.
— Самая теплая аномалия ожидается на юго-западе и юге нашей страны. В погодном отношении декабрь окажется довольно контрастным и будет больше похож на зиму, но не обойдется без оттепелей и теплой погоды, — пояснил специалист.
Синоптик также рассказал, что в декабре обычно бывает от 12 дней с оттепелью по северо-востоку и до 20 дней по юго-западу.
— Это значит, что нас ждут температурные качели, — заявил Дмитрий Рябов.
Он отметил, что месячное количество осадков прогнозируется выше климатической нормы — от 18 до 21 дня с мокрым снегом, а иногда и дождем. Также Рябов подчеркнул, что не обойдется в первый месяц зимы и без опасных и неблагоприятных и погодных явлений.
— В целом декабрь обещает быть в большинстве дней относительно теплым и снежным, — уточнил синоптик.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».
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