Ученые назвали даты магнитных бурь в декабре 2024 года — что ждать белорусам

Ученые назвали даты магнитных бурь в декабре 2024 года и сказали, что ждать белорусам. Подробности озвучили в эфире Первого информационного телеканала.
Согласно прогнозу ученых, перед новогодними праздниками ожидаются несколько периодов геомагнитных возмущений. Однако в первый месяц зимы они будут менее выраженными, чем в ноябре 2024 года.
По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, начало декабря будет спокойным. Магнитосфера окажется возбужденной с 6 декабря. Так, в период до 8 декабря возможна слабая магнитная буря.
Также специалисты допускают, что возмущение магнитосферы силой три балла будет в период с 11 по 14 декабря, с 16 по 20 декабря. Также геомагнитные колебания возможны и в конце месяца. Речь идет про 26, 27, 30, 31 декабря.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».
Кстати, «Мингорсвет» сказал, что 3,2 километра гирлянд украсят главную елку Беларуси.
Ранее мы писали, что новогодние ярмарки откроются в Минске с 14 декабря 2024 года.