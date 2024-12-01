ИИ того же мнения: почему нейрокаверы стали трендом

Каждый час в Рунете появляется четыре-пять нейрокаверов — сделанных с помощью искусственного интеллекта переработок популярных песен. Эксперты отмечают: тренд, родившийся в прошлом году, укрепился и продолжит развитие в 2025-м, многие блогеры уже сегодня используют этот жанр в коммерческих целях. Однако перерасти в серьезный бизнес направлению мешает сложность создания таких записей и отсутствие правового регулирования, из-за чего крупные соцсети и стриминги пока не могут включиться в игру и предложить общедоступные инструменты. «Известия» вслушались в музыкальное творчество ИИ и разобрались в его перспективах.
От Кобейна до Шуфутинского.
В 2023 году сенсацией стала песня Heart on My Sleeve, «спетая» Дрейком и The Weeknd: только в TikTok ее прослушали более 15 млн раз. На самом деле ни тот, ни другой исполнитель не имеют к ней никакого отношения: их голоса были сгенерированы с помощью нейросети. С YouTube композиция была удалена из-за претензий Universal Music Group — холдинга, работающего с обоими артистами. Апофеозом скандала стало заявление гендиректора американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи Харви Мэйсона — младшего, который допустил номинирование Heart on My Sleeve на «Грэмми». Формально правила премии не были нарушены, говорил он, ведь автор музыки и текста — реальный человек (скрывается под псевдонимом Ghostwriter977) и свое творчество он ни у кого не украл. Но совсем скоро Мэйсон опроверг сам себя и исключил возможность выдвижения из-за правовых противоречий.
Так или иначе, тренд был создан, и новые композиции с использованием ИИ начали появляться как грибы после дождя, в том числе и в Рунете. Причем пользователи стали осваивать самые разные подходы. И если в Heart on My Sleeve действительно был оригинальный материал, то во множестве более поздних примеров задействовалась чужая ранее созданная музыка или стихи (а чаще и то и другое). Так, более 500 тыс. просмотров собрала запись, на которой голос Курта Кобейна поет текст песни SHAMAN «Я русский» на мелодию знаменитого хита Nirvana — Smells Like Teen Spirit. Еще более вирусной оказалась «Царица» Анны Асти якобы в исполнении Metallica: только на YouTube ее прослушали более 3,6 млн раз.
На различных сервисах сегодня существуют каналы, посвященные исключительно нейрокаверам, зачастую сфокусированным на одном стиле или исполнителе. Так, на Rutube-канале AI COVEROCK выкладываются созданные с помощью ИИ хард-роковые версии самых неожиданных песен: брутальную мощь металла уже обрели «Антошка» и «Синий трактор», «Частушки бабок-ежек» из «Летучего корабля» и даже «Третье сентября» Михаила Шуфутинского. Естественно, всё это еще более уязвимо в правовом плане, чем собственная музыка, «спетая» чужими голосами. Как решать проблему, пока непонятно.
Вне закона.
Законодательство не поспевает за достижениями науки в части развития нейросетей, признает эксперт по авторским правам, гендиректор юридической компании IPCodex, ассоциированный арбитр Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) Наталья Полианчик. В беседе с «Известиями» она отметила, что для создания каверов требуется не только разрешение авторов на «новое исполнение» песни, но и разрешение исполнителей или их наследников на то, чтобы результаты работы нейросети были использованы для всеобщего сведения.
— Создатели и разработчики программ искусственного интеллекта «скармливают» своим детищам огромные массивы информации, включая фонограммы с голосами знаменитых исполнителей, под предлогом образовательных целей. Но, как мы видим, созданные нейросетями продукты всё активнее используются для привлечения внимания, рекламы и продвижения, — обращает внимание эксперт.
Даже если в качестве материала используется композиция, перешедшая в общественное достояние, и «поется» она голосом артиста, которого уже нет в живых, — например, Иосиф Кобзон «исполняет» «Мурку», — может последовать претензия от его наследников.
— Законодательство РФ гарантирует защиту достоинства личности, личной неприкосновенности, чести и доброго имени, деловой репутации, неприкосновенности частной жизни, имени гражданина. Безусловно, если наследники Кобзона обратятся в суд и докажут, что использование голоса великого певца в нейрокавере нарушает гарантированные законодательством права, они смогут запретить использование такого рода «исполнений», — резюмировала Наталья Полианчик.
Впрочем, ныне живущие российские исполнители заняли, похоже, выжидательную позицию по поводу феномена. Они не предпринимают никаких юридических шагов (по крайней мере в публичном поле), но и не поддерживают народную переработку своего творчества либо использование собственного голоса. Создатели нейрокавера «Царицы» сообщили, что предлагали Анне Асти опубликовать трек на стримингах, но — безрезультатно. Знает и SHAMAN о популярности «Я русский» в «исполнении» Кобейна, выяснили «Известия». Однако высказать свое мнение об этом и оценить тренд в целом он отказался.
Кавер каждые 15 минут.
С одной стороны, понятно, что популярные каверы лишний раз привлекают внимание к самим артистам. С другой же — из-за правовой неурегулированности как-то зарабатывать на этом проблематично (по крайней мере популярному человеку, а не анонимному блогеру), да и художественный уровень таких поделок крайне неровный. Порой это может быть сделано творчески и остроумно, но чаще уровень куда ниже. Что неудивительно, учитывая количество появляющихся треков.
— По нашим данным, только в российском сегменте интернета каждый час появляется по четыре-пять роликов с AI-каверами разного качества, — поделился с «Известиями» глава Центра изучения лидеров мнений и новых медиа Максим Петренчук.
По мнению эксперта, тренд сохранится и в 2025 году, но его рост будет зависеть от того, смогут ли каверы удивлять публику. И, конечно, необходимо регулирование сферы с точки зрения авторских прав.
Последнее — камень преткновения еще и в том, что сейчас крупным игрокам интернет-бизнеса придется делать вид, что жанра не существует. Следовательно, производство новых композиций будет оставаться уделом энтузиастов, готовых разбираться в инструкциях и осваивать специализированные онлайн-сервисы.
Как правило, используют Google Colab, а также один из сайтов, умеющих отделять вокал от инструментала (кстати, тоже с помощью ИИ), и набор готовых голосов артистов. Этого вполне достаточно, чтобы «заменить» оригинальный вокал иным, имея на руках лишь обычный MP3 — без минусовок и тому подобного. Но даже для такого результата требуется как минимум довольно мощный компьютер и не меньше получаса времени. Более творческие операции, например изменение стиля композиции, мелодии, текста и так далее, и вовсе выводят задачу на иной уровень сложности.
— Первая соцсеть, которая внедрит у себя возможность создавать ИИ-музыку, получит серьезное технологическое преимущество для роста аудитории. Так в свое время выстрелил TikTok за счет того, что дал готовые шаблоны, которые можно вставлять в видео без работы с программами по монтажу, — считает Максим Петренчук.
Это можно сравнить с созданием стикеров для мессенджеров. Еще несколько лет назад для того, чтобы получить собственный стикер, нужно было как минимум владеть компьютерными фоторедакторами, сегодня же подобная задача по плечу любому школьнику, достаточно смартфона и одной минуты времени.
Инструмент и интеллект.
Впрочем, если стикеры существуют прежде всего в пространстве личных переписок, нейрокаверы ориентированы на внешнюю аудиторию, и помимо проблем с авторскими правами здесь всплывает целый ряд морально-этических вопросов. В этом плане более уместно сравнение с дипфейками — использованием внешности каких-либо людей без их согласия для создания видеоконтента. Существуют также опасения, что ИИ в обозримом будущем попросту вытеснит профессиональных музыкантов. Зачем ждать, пока Deep Purple выпустят альбом ремейков 1940—1960-х (у них есть такой опыт: Turning To Crime), если можно сделать нечто подобное самому, еще и выбрав, какие именно композиции вы хотите услышать в «исполнении» Йена Гиллана?
Впрочем, эксперты призывают не преувеличивать опасность.
— Революция нейросетей в музыке отчасти напоминает революцию электромузыкальных инструментов, звукозаписи и звукоусиления XX века: контента стало в миллионы раз больше, появились новые институции, стили. Но, как и тогда, страхи в отношении замены автора и исполнителя бездушной железякой беспочвенны, — уверен главный редактор информационного агентства «ИнтерМедиа» Евгений Сафронов. — Суть искусства — в коммуникации между людьми с помощью художественных образов, которые создаются авторами. Инструмент помогает создавать и передавать образы, но их создание — воплощение воли и желания творца, а инструменты этим не обладают.
По его словам, нейросети будут применяться в индустрии всё шире, активно помогая авторам, но никак не заменяя их.
Сложно не согласиться, по крайней мере если говорить о настоящем искусстве, в основе которого всегда неординарный взгляд на мир: на это не способен — быть может, пока — даже самый умный ИИ. А вот можно ли считать таким неординарным взглядом и проявлением таланта саму идею соединить несоединимое, дав спеть «Металлике» «Антошку» и Кобейну «Я русский», — вопрос открытый.
В любом случае, обнаружив на просторах Сети странную композицию с голосом любимого певца, теперь лучше быть настороже и не кидаться расшаривать новинку в соцсетях. Ведь так обидно окажется, если интеллект искусственный оставит носителя интеллекта естественного в дураках.