ИИ того же мнения: почему нейрокаверы стали трендом

В 2023 году сенсацией стала песня Heart on My Sleeve, «спетая» Дрейком и The Weeknd: только в TikTok ее прослушали более 15 млн раз. На самом деле ни тот, ни другой исполнитель не имеют к ней никакого отношения: их голоса были сгенерированы с помощью нейросети. С YouTube композиция была удалена из-за претензий Universal Music Group — холдинга, работающего с обоими артистами. Апофеозом скандала стало заявление гендиректора американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи Харви Мэйсона — младшего, который допустил номинирование Heart on My Sleeve на «Грэмми». Формально правила премии не были нарушены, говорил он, ведь автор музыки и текста — реальный человек (скрывается под псевдонимом Ghostwriter977) и свое творчество он ни у кого не украл. Но совсем скоро Мэйсон опроверг сам себя и исключил возможность выдвижения из-за правовых противоречий.