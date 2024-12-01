Счастье есть: «Секрет» излучает оптимизм, Питер Сомуа зовет в Гану

Место нашлось всем: здесь и жившие в XIX столетии шведка Эльфрида Андре (первая в истории своей страны органистка и неожиданным образом телеграфистка) и немка Фанни Гензель-Мендельсон, оставшаяся в тени своего знаменитого брата Феликса, того, кто сочинил свадебный марш. Здесь и наша современница (и, кстати, в прошлом соотечественница) Лера Авербах. Галантный «осьмнадцатый» век представлен приятельницей Гайдна, Глюка, Моцарта (и Сальери, кстати, тоже) слепой австрийкой Марией Терезией фон Парадис. А еще раньше, в XVII и XVI веках — монахиня-композитор Виттория Алеотти и светская красавица-венецианка, сопрано Барбара Строцци, сама сочинявшая для себя репертуар (задолго до того, как это стало общим местом для поп-исполнителей). Последних вниманием тоже не обошли — великолепные лаконичные аранжировки хитов Барбары, Кейт Буш и Алисии Кис органично вписываются в общую музыкальную картину. И вовсе не режет слух песня Snap, с которой представляла свою страну на «Евровидении» в Турине армянская певица и автор Роза Линн. Что, пожалуй, лишний раз доказывает: не бывает плохой музыки.