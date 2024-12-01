Счастье есть: «Секрет» излучает оптимизм, Питер Сомуа зовет в Гану

Советские «битлы», африканские ритмы, классические обработки песен с «Евровидения» — чего только не вышло в последний месяц осени. «Известия» напоминают о самых интересных музыкальных новинках ноября, которые вы почему-то могли пропустить.
«Секрет"SPB FM Stereo, Volume I.
Когда в начале года Максим Леонидов сообщил, что одна из самых популярных групп конца 80-х готовит новый материал, старые поклонники воспряли духом, хотя и насторожились: удастся ли давно заматеревшим битломанам вернуть настроение юности (да и вообще сочинить что-то). По обоим пунктам задание, судя по всему, выполнено — новые песни прямо-таки сочатся оптимизмом, а сочинено их аж на два альбома (второй выйдет следующей весной).
Слушайте SPB FM Stereo, Vol. I — Секрет на Яндекс Музыке.
От «Секрета», впрочем, как и от их великих кумиров, осталась ровно половина. В отличие от The Beatles, к счастью, Заблудовский и Мурашов живы и здоровы, но в работе участия по разным причинам не принимали. Оставшиеся же на хозяйстве Леонидов и Фоменко тряхнули стариной по полной программе — десятилетнее ожидание оказалось оправданным. При этом если предыдущий альбом, записанный классическим квартетом, все же больше напоминал сольник Максима Леонидова, то здесь перед нами полноценный «Секрет», хотя и дуэт, и временами полностью соответствующий историческому предикативу «бит».
Peter SomuahHighlife.
Проникновение Глобального Юга по планете особенно заметно вдалеке: Питер Сомуа давно покинул родную Африку и обосновался в более спокойных Нидерландах, но музыка Ганы остается с ним. На своем новом альбоме молодая надежда европейского джаза обращается к «хайлайфу» — эклектичному африканскому стилю, появившемуся на излете колониальной эпохи. Как объясняет «голос за кадром» в первом треке, британцы нанимали местные оркестры и учили их играть на европейских инструментах вальсы, самбы и «белую» эстраду. После ухода колонизаторов музыканты Западной Африки добавили в микс традиционные ритмы и гармонии и на выходе получили танцевальный джазовый стиль, повлиявший на музыку всего мира.
Слушайте Highlife — Peter Somuah на Яндекс Музыке.
Перед записью Сомуа специально ездил домой и общался с патриархами стиля. А сопровождающие его музыканты, хотя и белые голландцы, не меньше его прониклись духом «хайлайфа» — настолько, что, собственно, единственным условно-западным элементом в этих композициях остается джазовая труба самого Питера. Как объясняет сам трубач, «мои компаньоны не выросли в Гане, но это и не важно. Что важно, так это их глубокая страстная привязанность к африканской музыке».
Александра Пахмутова/Разные исполнители’Любовь моя — спорт".
Бывшая всесоюзная, а ныне просто наша российская фирма «Мелодия» подготовила к 95-летию Александры Пахмутовой скромный, но значимый подарок — цифровую версию альбома «Любовь моя — спорт», саундтрека к «Балладе о спорте», вышедшей на экраны советской страны в 1979 году. Довольно унылый документальный фильм о Спартакиаде народов СССР (снявший его Юрий Озеров все же больше чувствовал себя в своей тарелке в масштабных военных эпопеях, и даже его великий однофамилец Николай не спас ситуацию) благодаря гению Пахмутовой получил звуковую дорожку, во многом изменившую «официальную» советскую эстраду.
Слушайте Пахмутова: Любовь моя — спорт — сборник на Яндекс Музыке.
Уже сам процесс записи при помощи многоканального магнитофона с использованием процессоров эффектов и многократного наложения был все еще внове для артистов СССР. Здесь же выдающийся отечественный звукорежиссер Виктор Бабушкин, используя американский 16-канальный «Ампекс» (впрочем, основателем фирмы был русский инженер Александр Понятов) и специально собранный советский пульт космической сложности, добился изумительного звучания для не менее изумительных песен. Именно в этом фильме мы впервые услышали и «Команду молодости нашей», и песню «о тех, кто нас выводит в люди», и ураганный «Темп». Александра Пахмутова предстает здесь во всем многогранном великолепии своего таланта и умении найти нужные голоса и аранжировки для своих шедевров.
Roedelius90.
Еще одно музыкальное приношение к юбилею — на сей раз к 90-летию великого немецкого экспериментатора Ханса-Йоахима Роделиуса. Активно работающий и сегодня (в прошлом году он выпустил аж два альбома — с исландским амбиент-трио Stereo Hypnosis и собственным земляком/учеником, пианистом Арнольдом Казаром), Роделиус — фигура для современной музыки знаковая. Он стоял у истоков такого явления, как краут-рок, переосмыслил со своими группами Cluster и Harmonia англо-американский рок-н-ролл, переложив его на язык европейского авангарда, фактически подтолкнул Брайана Ино (с которым много сотрудничал) к изобретению амбиентной музыки, и это еще неполный список его достижений.
Слушайте 90 — Roedelius на Яндекс Музыке.
Здесь собраны в основном неопубликованные, сделанные в домашней студии Роделиуса записи периода 1968−80 годов. Лаконичные пьесы, сыгранные на его любимом органе Farfisa, с пропущенным через архаичный пленочный дилей звуком, не отпускают слушателя ни на ноту — тот случай, когда простота создает искусство практически из ничего. Физическое издание на четырех виниловых пластинках разошлось буквально за часы, так что цифровая версия — отличная возможность познакомиться с еще одной стороной творчества немецкого маэстро.
Boulanger TrioWho’s afraid of…?
Карла Нальтенвангер, Биргит Эрц и Илона Киндт играют вместе вот уже почти два десятка лет, назвав свое трио в честь сестер Буланже, французских композиторов, пианисток и просветительниц. На новом своем альбоме «Буланже Трио» поставило амбициозную цель — показать роль женщин в музыкальной культуре, охватив не менее пяти веков, аранжировав сочинения под свой формат «фортепиано — скрипка — виолончель». Задача смелая и непростая, но осуществленная на диво удачно. Казалось бы, пресловутая «повесточка», но тема феминизма оборачивается в руках Карлы, Биргит и Илоны удивительной историей, достойной изучения.
Слушайте Who’s Afraid Of…? — Boulanger Trio на Яндекс Музыке.
Место нашлось всем: здесь и жившие в XIX столетии шведка Эльфрида Андре (первая в истории своей страны органистка и неожиданным образом телеграфистка) и немка Фанни Гензель-Мендельсон, оставшаяся в тени своего знаменитого брата Феликса, того, кто сочинил свадебный марш. Здесь и наша современница (и, кстати, в прошлом соотечественница) Лера Авербах. Галантный «осьмнадцатый» век представлен приятельницей Гайдна, Глюка, Моцарта (и Сальери, кстати, тоже) слепой австрийкой Марией Терезией фон Парадис. А еще раньше, в XVII и XVI веках — монахиня-композитор Виттория Алеотти и светская красавица-венецианка, сопрано Барбара Строцци, сама сочинявшая для себя репертуар (задолго до того, как это стало общим местом для поп-исполнителей). Последних вниманием тоже не обошли — великолепные лаконичные аранжировки хитов Барбары, Кейт Буш и Алисии Кис органично вписываются в общую музыкальную картину. И вовсе не режет слух песня Snap, с которой представляла свою страну на «Евровидении» в Турине армянская певица и автор Роза Линн. Что, пожалуй, лишний раз доказывает: не бывает плохой музыки.