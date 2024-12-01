Проповедник без кафедры: как «чистокровный проходимец» стал знаменитым писателем

Рассказывая о трудной и опасной, но чрезвычайно продуктивной деятельности Дефо на службе британской короне в качестве агитатора и пропагандиста, осведомителя и «двойного агента» в стане оппозиционной прессы, Ливергант говорит о твердую приверженности своего героя интересам государства: «Дефо во все времена был убежденным государственником». Однако со стороны многочисленных недоброжелателей гибкая позиция публициста Дефо, призывавшего к умеренности, часто виделась как злостное лицемерие и готовность к мгновенному «переобуванию»: «…сегодня он сторонник Высокой церкви, а завтра — виг и конформист». А большевики, как замечает Ливергант, переносясь на несколько столетий вперед, наверняка заклеймили бы Дефо «оппортунистом» за такие, например, соглашательские строки, нацеленные на успокоение политизированного общественного мнения: «Мы не должны ничего говорить и ничего делать в связи с восшествием на престол будущего монарха. Пусть будет как будет, давайте постараемся успокоиться». Тон несостоявшегося проповедника определенно чувствуется в публицистике Дефо, о которой Ливергант замечает: «…проповедником Дефо был всегда, и в молодые годы тоже. Проповедником без кафедры и паствы».