Дизель-поезд с пассажирами загорелся во время движения в Гродненской области

Сообщение о возгорании в дизель-поезде, который вез пассажиров по маршруту «Лида-Бенякони», поступило в диспетчерскую службу в 21.02. В момент начала пожара поезд находился на перегоне «Гуды-Бастуны» возле деревни Жирмуны Лидского района Гродненской области. К месту происшествия направились четыре пожарных расчета. К их прибытию все пассажиры — 15 человек — уже эвакуировались из двухвагонного состава: возгорание произошло в машинном отделении головного вагона и у них было время покинуть поезд. Пожар обошелся без пострадавших.