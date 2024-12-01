Дизель-поезд с пассажирами загорелся во время движения в Гродненской области. Об этом сообщили в МЧС Беларуси.
Пожар произошел у деревни Жирмуны Лидского района. дизель-поезд вез пассажиров по маршруту «Лида-Бенякони». Фото: МЧС Беларуси.
Сообщение о возгорании в дизель-поезде, который вез пассажиров по маршруту «Лида-Бенякони», поступило в диспетчерскую службу в 21.02. В момент начала пожара поезд находился на перегоне «Гуды-Бастуны» возле деревни Жирмуны Лидского района Гродненской области. К месту происшествия направились четыре пожарных расчета. К их прибытию все пассажиры — 15 человек — уже эвакуировались из двухвагонного состава: возгорание произошло в машинном отделении головного вагона и у них было время покинуть поезд. Пожар обошелся без пострадавших.
Возгорание началось в машинном отделении головного вагона. Фото: МЧС Беларуси.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в 22.19. Что стало причиной пожара в настоящее время устанавливается.
Во время пожара никто не пострадал: пассажиры успели эвакуироваться. Фото: МЧС Беларуси.
В свою очередь Белорусская железная дорога сообщила, что на момент ликвидации пожара были приняты меры по доставке пассажиров к месту назначения. Также БЖД принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства и сообщила, что по факту возгорания проводится расследование.
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