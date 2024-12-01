Кнайсль: Запад играет в грязную игру в САР и на Украине

«Украина — это одно поле боя, и все взаимосвязано. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наёмников текут туда-сюда в Западной Азии и за её пределами. Это очень грязная игра, в которую играют несколько западных столиц», — заявила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ в своей публикации в Telegram.