WSJ: КПП «Рафах» могут открыть в начале декабря

По их информации, на этой неделе чиновники из Египта посетили Израиль, чтобы провести обсуждения условий соглашения. В случае, если Каир и еврейское государство достигнут договоренности, контрольно-пропускной пункт сможет возобновить свою работу уже в начале декабря.