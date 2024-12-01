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WSJ: КПП «Рафах» могут открыть в начале декабря

В ВС Сирии заявили, что вскоре перейдут к контратаке.

Источник: Аргументы и факты

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта могут открыть в декабре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По их информации, на этой неделе чиновники из Египта посетили Израиль, чтобы провести обсуждения условий соглашения. В случае, если Каир и еврейское государство достигнут договоренности, контрольно-пропускной пункт сможет возобновить свою работу уже в начале декабря.

Кроме того, это позволит увеличить поставки гуманитарной помощи в Газу, а также продвинет вперед работу над заключением более масштабной сделки по прекращению огня.

Ранее в главном командовании Вооруженных сил Сирии заявляли, что войска страны успешно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в наступление.

До этого сирийский лидер Башар Асад соообщал, что САР продолжит защищать свою территориальную целостность, а также может ликвидировать боевиков с помощью друзей и союзников.