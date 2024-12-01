«Редкая игра без валидола»: Что произошло после матча «Ростов» — «Пари НН»

Футбольный клуб «Ростов» на домашнем стадионе разгромил нижегородский «Пари НН» со счетом 4:0. Рассказываем, как прошел матч как отреагировали на победу болельщики и тренер донского клуба.
ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ.
Перед матчем «Ростов» считался фаворитом матча. Последние две выигранные встречи свидетельствовали о том, что череда обидных проигрышей у команды позади. Но мало кто ожидал от желто-синих чего-то выдающегося.
У «Пари НН» все наоборот — последние матчи выдались без побед. Последняя игра завершилась «сухой» ничьей, а до этого был проигрыш. Но у болельщиков нижегородского клуба оставалась надежда. Большую часть своих очков они взяли именно на выездах.
Вся встреча была динамичной. Фото: Денис Демков.
В ВОРОТАХ — ДВА МЯЧА, НА ТАБЛО — ОДИН.
С первых минут «Ростов» начал показывать, кто на поле хозяин, стараясь поразить ворота гостей. На 19-й минуте Сесар Роналдо забивает. Однако судьи не спешат его засчитывать. Кажется, что он рукой зацепил мяч, изменив траекторию его полета. Под гул трибун арбитры смотрят видеоповтор. И правда, касание было — гол не засчитан.
После этого запал игроков не только не ослаб, а стал сильнее. Обе команды хотели вырваться вперед. Но у хозяев поля моментов было больше.
На 31-й минуте Максим Осипенко все же приносит своей команде гол — ростовчане ликуют.
Арбитр добавил еще три минуты. Николай Комличенко был очень близок к еще одному голу. Но бывший вратарь «Ростова» парировал удар.
Ростовчане могли забить больше голов. Фото: Денис Демков.
ТАКОГО ТОЧНО НЕ ОЖИДАЛИ.
Второй тайм начался еще активнее — подопечные Валерия Карпина даже и не думали успокаиваться. Правда как и во время начала первого тайма, их попытки какое-то время не приносили результата.
В ответ на это нижегородцы вели контратаки. Но забить у них не получалось.
На 59-й минуте отличается Родриго Саравия, забив свой первый мяч за дончан. А еще через пару минут счет увеличил Максим Осипенко — 3:0.
После пенальти на 72-й минуте Николай Комличенко забивает еще один гол с пенальти. Стало понятно, что «Ростов» в этой встрече — победитель.
Осипенко попытался забить третий гол, но увы. После нескольких атак желто-синих игра завершается — 4:0.
КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ «РОСТОВА».
Болельщики «Ростова» вполне ожидаемо одарили любимую команду поздравлениями. Фанаты поблагодарили футболистов за красивую игру.
Следующая встреча ростовчан пройдет также на домашнем поле. Фото: Денис Демков.
— Это было очень красиво и достойно! Все в целом. И игра, и отношение ребят к своему делу, и кураж, который, очевидно, присутствует в команде. Особое удовольствие видеть, как в «Ростове» подрастает классный футболист, как он четко идет по ступенькам мастерства к настоящему успеху и признанию. Это я о Ване Комарове. Так держать и не снижать темпа, умница.
— Ятимов все более уверенно себя чувствует первым номером. Сегодня могли на контрасте оценить с Медведевым. Проникаюсь все больше и больше симпатиями к игре этого парня. Команде спасибо за отличные и душевные эмоции! Быть добру.
— Ну совсем ведь другое дело! Надо на таком позитиве и закончить этот год.
— Редкий матч без валидола, спасибо команде! Осипенко был сегодня достоин хет-трика. Непонятно, почему с Комли не договорились! Всех с победой! Желто-синий — самый сильный.
Следующую встречу «Ростов» проведет с «Крыльями Советов» 7 декабря. Она также пройдет на домашнем поле.