«Редкая игра без валидола»: Что произошло после матча «Ростов» — «Пари НН»

— Это было очень красиво и достойно! Все в целом. И игра, и отношение ребят к своему делу, и кураж, который, очевидно, присутствует в команде. Особое удовольствие видеть, как в «Ростове» подрастает классный футболист, как он четко идет по ступенькам мастерства к настоящему успеху и признанию. Это я о Ване Комарове. Так держать и не снижать темпа, умница.