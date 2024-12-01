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Военные РФ нанесли удар по цеху сборки БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

Подпольщик Сергей Лебедев заявил, что также поражён центр подготовки операторов дронов.

Российские военные нанесли удар по цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Кроме того, поражён центр подготовки операторов дронов. Объекты противника располагались в районе населённого пункта Царичанка в Днепропетровской области.

«Наши удачно поразили цель: школа дроноводов и цех сборки БПЛА при ней», — цитирует слова Лебедева РИА Новости.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удары по складам Вооружённых сил Украины в Киевской области.