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На митинге у парламента в Тбилиси стали задерживать протестующих

Сторонники оппозиции используют пиротехнику.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники правоохранительных органов, в том числе спецназ, начали задерживать участников акций протеста оппозиции у грузинского парламента в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Сторонники оппозиции в ответ используют пиротехнику. Ранее протестующие закидали камнями и пиротехникой парламент, а также горящими предметами.

Ранее сотрудники МВД Грузии применили водомет против митингующих у здания парламента в Тбилиси.

До этого стало известно, что в здании грузинского парламента произошло кратковременное возгорание в результате действий протестующих, которые забрасывали здание петардами. Огонь, который случился в окне, вызвал бурное одобрение толпы, однако он вскоре погас.