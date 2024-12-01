Фальшивое сливочное масло выявили в Приморье

Фальсифицированное сливочное масло выявили в Приморье. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. Признаки фальсификации выявили в продукции, произведённой в Брянской области.
Специалисты ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» выявили в сливочном масле присутствие растительных жиров. В результате лабораторных испытаний в продукции обнаружили β-ситостерин, кампестерин и сигмастерина. Кроме того, в лаборатории выявили три несоответствия нормативам по жирно-кислотному составу.
Их присутствие в молочной продукции говорит об использовании немолочных видов сырья — добавлении растительных масел. Такую информацию производители обязаны размещать на упаковке товара.
Партию масла признали не соответствующей требованиям технических регламентов, а также требованиям ГОСТ «Масло сливочное. Технические условия».
Всего с начала года Приморским филиалом ФГБУ «НЦБРСП» признаки фальсификации выявлены в 20 партиях сливочного масла общим весом 3,5 тонны.