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Фальшивое сливочное масло выявили в Приморье

В продукте обнаружили растительные жиры.

Источник: Аргументы и факты

Фальсифицированное сливочное масло выявили в Приморье. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. Признаки фальсификации выявили в продукции, произведённой в Брянской области.

Специалисты ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» выявили в сливочном масле присутствие растительных жиров. В результате лабораторных испытаний в продукции обнаружили β-ситостерин, кампестерин и сигмастерина. Кроме того, в лаборатории выявили три несоответствия нормативам по жирно-кислотному составу.

Их присутствие в молочной продукции говорит об использовании немолочных видов сырья — добавлении растительных масел. Такую информацию производители обязаны размещать на упаковке товара.

Партию масла признали не соответствующей требованиям технических регламентов, а также требованиям ГОСТ «Масло сливочное. Технические условия».

Всего с начала года Приморским филиалом ФГБУ «НЦБРСП» признаки фальсификации выявлены в 20 партиях сливочного масла общим весом 3,5 тонны.