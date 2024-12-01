Фальшивое сливочное масло выявили в Приморье

Специалисты ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» выявили в сливочном масле присутствие растительных жиров. В результате лабораторных испытаний в продукции обнаружили β-ситостерин, кампестерин и сигмастерина. Кроме того, в лаборатории выявили три несоответствия нормативам по жирно-кислотному составу.