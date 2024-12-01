Newsweek: Норвегия создала центр десантных операций для противодействия РФ

На севере Норвегии открыли центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике. Об этом сообщает Newsweek.
Уточняется, что он находится в Сёррейсе. Центр специализируется на подготовке американского, британского и голландского контингентов. При этом у Норвегии нет собственных десантных войск, однако некоторые из ее специальных подразделений базируются в том регионе.
Глава норвежского Минобороны Бьерн Арильд Грам отметил, что Норвегии надо тренироваться вместе с этими странами, чтобы защитить страну, Северный регион и НАТО «в случае кризиса и войны».
Ранее Министерство обороны России сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ совершили плановый четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря.
До этого стало известно, что западные исследователи сталкиваются с дефицитом ключевой информации о климатических изменениях из-за санкций против России.