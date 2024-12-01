WP: «Орешник» способен уничтожить важные военные объекты в Европе

Новый ракетный комплекс «Орешник» может ликвидировать важные военные объекты, расположенные в европейских государствах, пишет The Washington Post.
В материале американского издания подчёркивается, что «Орешник» представляет угрозу для Европы даже в неядерном варианте. Речь идёт о «прямой угрозе потенциально катастрофических последствий».
Эксперты отметили, что российский ракетный комплекс способен доставлять ядерные боеголовки за короткое время. Они уточнили, что «значительно затрудняет» перехват «Орешника».
В публикации также сказано, что применение «Орешника» сигнализирует западным государствам о намерении российской стороны ослабить Североатлантический альянс и «изменить структуру безопасности Европы в свою пользу».
Кроме того, газета The Washington Post назвала пуск «Орешника» зарёй новой ракетной эры.
Напомним, ВС РФ применили ракету «Орешник» для удара по военному заводу на Украине.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что это стало ответом на удары с применением западных дальнобойных ракет. Путин подчеркнул, что РФ имеет достаточные запасы нового вооружения и продолжит испытания.