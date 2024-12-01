Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Системы ПВО уничтожили 10 беспилотников в Брянской области

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Богомаз позже также добавил, что были сбиты еще три дрона.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что в ночь на пятницу силы ПВО пресекли попытки атак 47 украинских беспилотников в российских регионах. Уточнялось, дроны были уничтожены в Ростовской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

До этого Богомаз заявлял, что в Брянской области российские системы ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа.