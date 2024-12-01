ЦЕРН прекратила сотрудничество с НИИ из России и Белоруссии

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратила сотрудничество с научными институтами из России и Белоруссии. Об этом сообщил информационный швейцарский портал Swissinfo.
Отмечается, что разрыв отношений больше всего затронет сферу сотрудничества с научно-исследовательскими институтами, при этом сотрудничество с российскими и белорусскими учеными, работающими с ЦЕРН по другим соглашениям, будут продолжены.
Ранее Совет ЦЕРН принял решение не продлевать эти соглашения в 2024 году, в результате чего научная кооперация с Россией и Белоруссией будет прекращена. При этом представители Европейской организации по ядерным исследованиям не исключили того, что это решение может быть изменено при изменении военно-политической ситуации на Украине.
По данным портала, прекращение работы с учеными из двух стран будет ощутимо для организации.
ЦЕРН представляет собой одну из ведущих мировых исследовательских организаций, проводящих исследования в области физики частиц. Она была основана в 1954 году и сейчас включает в себя 23 страны-члена, а также 10 ассоциированных членов. До недавнего времени еще три страны — Россия, США и Япония — обладали статусом наблюдателей, однако в начале марта совет ЦЕРН принял решение лишить РФ этого статуса из-за событий на Украине.