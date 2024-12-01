ЦЕРН прекратила сотрудничество с НИИ из России и Белоруссии

ЦЕРН представляет собой одну из ведущих мировых исследовательских организаций, проводящих исследования в области физики частиц. Она была основана в 1954 году и сейчас включает в себя 23 страны-члена, а также 10 ассоциированных членов. До недавнего времени еще три страны — Россия, США и Япония — обладали статусом наблюдателей, однако в начале марта совет ЦЕРН принял решение лишить РФ этого статуса из-за событий на Украине.