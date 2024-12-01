Североатлантический альянс совершил самую большую ошибку в истории, когда попытался сделать Украину членом НАТО, заявил директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг.
Датский профессор выразил мнение, что после падения «империи Соединённых Штатов» данный альянс исчезнет. Кроме того, Оберг подчеркнул, что западным государствам не удастся «расколоть» РФ.
«Сложилась ситуация, когда мы совершили самую большую ошибку в истории, пытаясь сделать Украину членом НАТО. Тратится всё больше и больше ресурсов на поддержку конфликта, который не увенчается успехом. Западу не удастся расколоть Россию, а также воплотить в реальность их все другие неадекватные идеи», — сказал он.
Оберг добавил, что после исчезновения Североатлантического альянса появится возможность создать глобальную гуманитарную систему безопасности.
Напомним, по данным газеты The New York Times, избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ближайшее время не планирует поддерживать членство Украины в НАТО.
Глава комитета ГД по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что стремление Киева вступить в Североатлантический альянс является «залогом» продолжения украинского конфликта.