Профессор Оберг: попытка включить Украину в НАТО — ключевая ошибка альянса

«Сложилась ситуация, когда мы совершили самую большую ошибку в истории, пытаясь сделать Украину членом НАТО. Тратится всё больше и больше ресурсов на поддержку конфликта, который не увенчается успехом. Западу не удастся расколоть Россию, а также воплотить в реальность их все другие неадекватные идеи», — сказал он.