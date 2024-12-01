Рейсы из Москвы на Кубу будут дозаправляться в Каракасе в начале декабря

Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро будут дозаправляться в Каракасе в Венесуэле в первую неделю декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он отметил, что из-за дозаправки продолжительность полетов из Москвы на Кубу увеличится на пять часов.
Также Кореняко добавил, что извещения авиационных властей Кубы о нехватке керосина в местных аэропортах затрагивают всех без исключения перевозчиков.
Ранее в авиакомпании Nordwind сообщали, что российские туристы не могут вернуться домой с Кубы из-за дефицита авиакеросина в аэропорту Варадеро, сейчас рейс на Москву задерживается.
До этого стало известно, что в Армении, Абхазии, на Кубе и еще в семи странах российские туристы могут рассчитываться картами «Мир».