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Рейсы из Москвы на Кубу будут дозаправляться в Каракасе в начале декабря

Из-за дозаправки продолжительность полетов увеличится на пять часов.

Источник: Аргументы и факты

Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро будут дозаправляться в Каракасе в Венесуэле в первую неделю декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что из-за дозаправки продолжительность полетов из Москвы на Кубу увеличится на пять часов.

Также Кореняко добавил, что извещения авиационных властей Кубы о нехватке керосина в местных аэропортах затрагивают всех без исключения перевозчиков.

Ранее в авиакомпании Nordwind сообщали, что российские туристы не могут вернуться домой с Кубы из-за дефицита авиакеросина в аэропорту Варадеро, сейчас рейс на Москву задерживается.

До этого стало известно, что в Армении, Абхазии, на Кубе и еще в семи странах российские туристы могут рассчитываться картами «Мир».