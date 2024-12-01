Конюхов начал новый переход по Южному океану на весельной лодке

Путешественник Федор Конюхов начал новую экспедицию по переходу по Южному океану на весельной лодке от мыса Горн до Австралии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его сына, который является руководителем экспедиционного штаба, Оскара.
По его словам, сейчас началась буксировка лодки путешественника в сторону пролива Дрейка. На это должно уйти два дня.
«Я думаю, что мы 2 декабря достигнем точки старта в проливе Дрейк, отпустим Федора в свободное плавание, и он пойдет на Австралию», — сказал он.
Путешествие Конюхова займет примерно около 200 дней.
Ранее в Международном центре путешествий Конюхова сообщали, что путешественник установил очередной мировой рекорд, завершив работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции в районе Северного полюса.
До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что дом-музей Конюхова появится в селе Чкалово.