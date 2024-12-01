Предвкушение волшебства: как Москву украшают к Новому году

— Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях, — пояснили в Комплексе городского хозяйства. — Мы используем уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника. В ведомстве отметили, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение города.