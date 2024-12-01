Предвкушение волшебства: как Москву украшают к Новому году

Москва с каждым днем становится ярче и наряднее — площади, бульвары, парки, скверы и улицы города активно украшают к Новому году и Рождеству. Многие из праздничных декораций уже хорошо знакомы жителям и гостям столицы. Так, на Поклонной горе вновь появился самый большой елочный шар в мире — его высота более 20 метров, а весит он около 35 тонн.
Центр по традиции украшают большие световые арки, напоминающие фасады столичных театров. На Бульварном кольце снова установят световые тоннели, Театральную площадь и Патриарший мост, как и в прошлом году, украсят ажурными арками и конструкциями в виде рождественских звезд, а полюбившиеся москвичам полярные медведи вернутся на Ростокинский акведук.
— Москва сейчас словно в предвкушении волшебства, — прогуливаясь по центральным улицам столицы, подмечает детали актриса театра и кино Элеонора Морева. — Здорово, что столицу так украшают, создавая потрясающую атмосферу тепла, света и особенного уюта.
Танец огней обещает в этом году быть особенно захватывающим. Звездное небо, елочные шары так и манят своими цветами — яркими, завораживающими, такими новогодними.
— Так и хочется все фотографировать, любоваться, — отметила москвичка Екатерина Агишева, гуляя по аллеям ВДНХ.
У входа на территорию главной выставки страны уже установили большой новогодний шар. Он переливается желтыми, белыми, синими, красными цветами. Мигают снежинки. Можно увидеть, как меняются сразу все оттенки — от зеленого до фиолетового и белого.
Есть в нынешнем сезоне и нововведения. К примеру, техническое переоснащение получили две огромные арки, традиционно украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий Мост. Годом ранее были модернизированы арочные конструкции на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках.
— Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях, — пояснили в Комплексе городского хозяйства. — Мы используем уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника. В ведомстве отметили, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение города.
Свой парад елок устроили около «Экспоцентра». Каждая из лесных красавиц наряжена в соответствии с тематикой представляемого региона.
Новогоднюю сказку можно прочувствовать на всей территории национального центра «Россия». Создают особую атмосферу различные игрушки, а еще — товары ручной работы: тульские и покровские пряники, сарапульский зефир, елочные игрушки, опоясанные оренбургским кружевом, елецкие скатерти и многое другое. Выросла в «Экспоцентре» и Елка желаний.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:
— В общей сложности в этом году установим свыше 4,5 тысячи световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — около тысячи новогодних елей, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В настоящее время монтажные работы ведутся во всех административных округах, они будут завершены до 1 декабря. В Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов.