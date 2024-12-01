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Более 50 из 160 тысяч перемещенных лиц в Курской области вернулись домой

По словам сенатора, часть населения Курской области выехала в другие российские регионы.

Источник: Аргументы и факты

Больше 50 тысяч из 160 тысяч временно перемещенных жителей в Курской области вернулись в свои дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от региона Алексея Кондратьева.

«К сегодняшнему дню вернулись более 50 тысяч человек в места проживания, которые или были освобождены, или находятся на примыкающей территории в безопасном удалении», — сказал он.

По словам сенатора, часть населения Курской области выехала в другие российские регионы.

Ранее стало известно, что возвращенный из Украины 70-летний житель курской Суджи Валерий Алиев, находясь в плену, написал в паспорте прощальное письмо сестре.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва ведет переговоры с Киевом о возвращении всех жителей Курской области на родину.