Соединённые Штаты отрицают причастность к террористической атаке в Сирийской Арабской Республике, заявил официальный представитель Совета по нацбезопасности администрации США Шон Саветт.
«Соединённые Штаты не имеют никакого отношения к этому наступлению, которое возглавляет “Хайат Тахир аш-Шам”*, признанная террористической организацией», — сказал он.
Кроме того, Саветт отметил, что Вашингтон и его партнёры призывают к деэскалации, а также «защите гражданских лиц и меньшинств».
Заявление обнародовала пресс-служба Белого дома. В администрации США также добавили, что американская сторона «пристально наблюдает» за ситуацией в САР.
Помимо этого, утверждается, что Вашингтон «находится в контакте» с властями государств ближневосточного региона и готов «защищать американский персонал и базы США в регионе».
Напомним, вечером в среду террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» атаковала сирийскую армию в Алеппо.
Турецкий эксперт Али Фуат Гекче выразил мнение, что за наступлением террористов на Алеппо стоят Соединённые Штаты и Израиль.
Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Запад играет в «грязную игру» в САР и на Украине.
* Запрещённая в РФ террористическая группировка.